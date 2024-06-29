中職／戴培峰延長賽再見安打逆轉獅 勝騎士10勝飛了

統一獅隊上半季封關戰，先發投手勝騎士眼看要到手的第10勝被申皓瑋在9局下打飛，10局下戴培峰更敲出生涯第2支再見安打，富邦悍將隊以5：4逆轉勝。

勝騎士今天前3局被敲2支安打，另有2次四壞保送，但加上一次雙殺演出，沒有遇到太大危機，直到4局下2出局後，先被范國宸敲出安打，接著陳真敲出的中外野高飛球，外野手陳傑憲受天色影響找不到落點，形成二壘安打，丟掉1分。

5局下勝騎士雖被攻佔一、三壘仍化險為夷，最終以84球投完5局退場，被敲5支安打，另有3次三振、3次四壞保送，退場時獅隊以3：1領先。

獅隊靠著2支安打就在前2局攻下3分，1局上2出局、二壘有人，林安可的二壘安打先馳得點，2局上潘傑楷保送上壘後，靠林益全二壘打回來得分，接著陳重羽敲出的滾地球造成失誤，加上盜壘成功，形成二、三壘有人，林佳緯高飛犧牲打敲回第3分。

悍將在9局下追上2分差距，面對終結者陳韻文，1出局後孔念恩先以代打之姿敲出三壘安打，戴培峰再代打敲高飛犧牲打，埋伏第9棒的申皓瑋一發右外野陽春砲追平比數。

接著李宗賢又敲出安打，池恩齊再敲出左外野安打，形成2出局、二三壘有人局面，獅隊換上劉予承接手，故意四壞擠成滿壘後，再讓董子恩敲出飛球出局。

3：3平手進入延長賽啟動突破僵局制，獅隊在10局上先靠許哲晏觸擊推進、林佳緯高飛犧牲打得到超前分，林佳緯今天3打數無安打，但2次三壘有人機會都沒放過，敲回2分打點。

而10局下劉予承續投，悍將先靠劉俊豪觸擊推進，接著范國宸、孔念恩接連選到保送，形成1出局、滿壘，戴培峰一棒敲出右外野安打，敲回2分逆轉比數。