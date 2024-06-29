中職／陳柏清7局好投+王柏融開轟 雄鷹寫新軍勝場紀錄
台鋼雄鷹隊左投陳柏清今天以7局無失分表現壓制樂天桃猿隊，在個人5連敗後終於止血，加上王柏融、陳文杰都開轟，雄鷹就以6：1拿下勝利，也中斷5連敗，上半季23勝改寫新軍第一個半季最多勝紀錄。
陳柏清上一次拿下勝投已經是4月20日，當時他面對中信兄弟隊投出7.2局無失分，拿下生涯首勝，沒想到第2勝又等了超過2個月；今天陳柏清以102球投完7局，僅被敲出2支安打，另有4次三振、2次四壞保送，再奪勝投。
雄鷹隊在1局上就靠陳文杰陽春砲先馳得點，3局上2出局後，杜家明適時安打送回1分；4局上在猿隊出現傳球失誤後，陳文杰、王柏融連續敲安，攻下3分大局
猿隊直到陳柏清退場後才開啟攻勢，8局下林承飛、林泓育的2支安打，敲回第1分，不過9局上王柏融敲出本季第6轟，一發陽春砲，生涯首次棒打前東家猿隊，又拉開差距。
雄鷹最終靠王溢正關門成功，拿下本季第23勝，中職史上5次球隊擴編，新軍原本第一個半季最多勝是2021年味全龍的22勝，雄鷹今天寫下新紀錄，還有機會再往上推。
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