中職／選秀球員何時能上場？悍將領隊：應考量公平性

台鋼雄鷹隊今天與吳念庭簽約，並將安排7月1日出賽，雖有江少慶前例在，但聯盟認定回歸規章規範，選秀球員註冊完成即可上場，富邦悍將領隊林華韋對此表示：「今天規章有不完善的地方，應該是要以公平性、一致性去做考量。」

2021年江少慶返台參加選秀時，因遇到疫情延賽較多，各球團共識下，悍將雖與江少慶完成簽約，但仍無法在上半季出賽；聯盟今天解釋當時屬於特例，目前選秀選手仍回歸規章，只要球員完成簽約、註冊程序，即可上場出賽。

林華韋指出，過去是疫情，今年是天氣關係，但結果同樣都是導致選秀會結束還有賽程，「如果順利的話，是不會有比賽，季中選秀就應該是在上半季結束後舉行。」也因此選秀球員應該下半季才能出賽，「照邏輯是這樣。」

林華韋也認為，照目前上下半季制度，選秀球員上場時間點規章卻未規範，如果可以在上半季出賽，對球團來說充滿不確定性，「如果還有球隊在爭冠怎麼辦？勝差如果很接近的話呢？變數會很多。」

聯盟解釋包含2021年選秀時上半季還有46場沒打，林華韋則指出：「是有不一樣的地方，但比賽一樣是比賽，就是一場比賽也是要尊重。」

中職選秀因配合高中生畢業時間改至季中舉行，如今又牽涉到旅外即戰力加盟，可能瞬間提升球隊在下半季的競爭力，林華韋也表示，究竟是要季中或是季後選秀，這點也可以討論。