中職／張奕扛先發還是後援？郭勇志：觀察狀況待評估
中職富邦悍將昨天在選秀第2輪補進張奕，對於張奕會先發還是後援，投手教練郭勇志今天表示，會等他進來後再評估；至於悍將投手江少慶，已投2次牛棚，還要觀察身體回饋。
悍將在今年選秀會手握狀元籤，昨天在首輪指名旅美好手張育成、成為狀元，第2輪再選進有旅日資歷的投手張奕，等於前2輪都選進即戰力。張奕本季在二軍出賽11場，包含6場先發、5場後援，投了44.1局，拿下2勝1敗，防禦率4.47。
張奕加入悍將之後，會用先發身分還是後援身分上場引發討論，悍將投手教練郭勇志今天表示，要問張奕本人、總教練之後再決定，「他的角色本來就是可先發、可牛棚，還是要等他進來再做評估，觀察一下狀況。」
至於因傷缺陣的悍將王牌投手江少慶，在去年球季結束後動手肘手術，復健狀況一直反覆、不穩定。不過郭勇志指出，近期江少慶已經進牛棚練投2次，投大概20至25顆球，接下來若牛棚狀況沒問題，就會依序安排實戰投打練習、復健賽。
對於江少慶復出的時間表，郭勇志說：「當然希望他可以儘快回來，還要觀察這陣子他的牛棚狀況、身體回饋，看7月底能不能一軍出賽。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言