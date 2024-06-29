中職／張奕扛先發還是後援？郭勇志：觀察狀況待評估

中職富邦悍將昨天在選秀第2輪補進張奕，對於張奕會先發還是後援，投手教練郭勇志今天表示，會等他進來後再評估；至於悍將投手江少慶，已投2次牛棚，還要觀察身體回饋。

悍將在今年選秀會手握狀元籤，昨天在首輪指名旅美好手張育成、成為狀元，第2輪再選進有旅日資歷的投手張奕，等於前2輪都選進即戰力。張奕本季在二軍出賽11場，包含6場先發、5場後援，投了44.1局，拿下2勝1敗，防禦率4.47。

張奕加入悍將之後，會用先發身分還是後援身分上場引發討論，悍將投手教練郭勇志今天表示，要問張奕本人、總教練之後再決定，「他的角色本來就是可先發、可牛棚，還是要等他進來再做評估，觀察一下狀況。」

至於因傷缺陣的悍將王牌投手江少慶，在去年球季結束後動手肘手術，復健狀況一直反覆、不穩定。不過郭勇志指出，近期江少慶已經進牛棚練投2次，投大概20至25顆球，接下來若牛棚狀況沒問題，就會依序安排實戰投打練習、復健賽。

對於江少慶復出的時間表，郭勇志說：「當然希望他可以儘快回來，還要觀察這陣子他的牛棚狀況、身體回饋，看7月底能不能一軍出賽。」