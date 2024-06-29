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中職／時空背景不同！吳念庭註冊完成7月1日就可上

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
吳念庭有望下週就登場。資料照
吳念庭有望下週就登場。資料照

台鋼雄鷹隊今天與吳念庭完成簽約，安排7月1日在一軍出賽，引起選秀球員能否在上半季出賽的疑惑，聯盟經過研議後，秘書長楊清瓏表示，2021年案例是因疫情延賽衝擊，如今選秀選手上場時間仍回歸規章規範，註冊隔日即可上場。

中職規章對於選秀球員的規定僅有最晚簽約、最晚註冊期限，對於何時出賽沒有明文限制，然而2021年江少慶加盟富邦悍將隊時，會長蔡其昌曾表示，各球團有共識，選秀會加盟的即戰力選手，不能在上半季出賽，這是根據既有公平性。

針對2021年的案例，楊清瓏表示，2021年在領隊會議上有共識的主因是在「疫情延賽」的衝擊，當年因為疫情嚴峻延賽超過一個月，選秀後還有高達46場「上半季」賽事未進行，影響甚大。因此與球團們當時基於公平性，便針對當年疫情衝擊下的賽程，討論決議選秀選手在下半季上場。

楊清瓏表示，對於選秀選手上場時間仍會回到規章的規範：第一、選拔會議結束，球團即取得選手契約交涉權。第二、球團與球員締約後，向競技組繳交合約等必要註冊文件，審核完成註冊程序後，註冊隔日起可登錄上場出賽。

因此，球團與選手只要依照規章完成以上動作，聯盟即會按照相關程序進行註冊登錄，選手註冊隔日即可上場，而聯盟至今日中午12點為止，還沒有收到球團遞交的相關合約與註冊文件。

台鋼雄鷹 楊清瓏 選秀

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