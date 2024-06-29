中職／陳聖平下半季首戰有望亮相 獅隊安排2日體檢

中華職棒今年選秀會中4名旅外球員都是即戰力等級，統一獅隊選進的旅外野手陳聖平有望在下半季首戰亮相，總教練林岳平透露，最快2日就會進行體檢，「體檢先完成，順利的話，後面（簽約）會更快。」

獅隊日前奪得季冠軍，上半季賽程也在今天進入最終回，下半季首戰將在7月5日於台北大巨蛋對上中信兄弟隊，屆時陳聖平有望登場，林岳平表示：「是朝那個方向去努力，但還是由公司去談。」

不僅陳聖平，林岳平透露，昨天選中的日籍投手高塩將樹也可能在下半季即刻出賽，「有先預留體檢的時間，希望他們可以盡快簽約，融入球隊然後出賽。」

對於陳聖平的近況，林岳平坦言不太確定，「只知道他都有在練習。」未來位置則是二壘、三壘、游擊暫不受限，「先觀察看看他在哪邊是強項，再進行評估。」

就算林靖凱傷癒復出，林岳平認為對於內野的安排不會有太大影響，「聖平加入是讓內野有更多活棋，他如果游擊守得好，靖凱也可以守二壘，許哲晏也是稱職的游擊手，不需要先預設狀況。」