中職／明星賽門票熱銷加開L5 拚破3萬人進場

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽預售開紅盤，原規劃滿場2.85萬席，自14日開放售票後為期兩週的時間，7月20日預售已超過95%，7月21日也逼近90%，其中20日餘票不到千張，聯盟決定加開L5「攻蛋同樂區」。

中職聯盟表示，將在7月1日中午12點ibon售票系統正式販售L5「攻蛋同樂區」，票價是極親民的380元，希望以親民票價邀請更多人球迷進大巨蛋體驗，還能拿到同等「內野限定贈品」，歡迎球迷共同締造明星賽史上最多人的紀錄。

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽預售開紅盤。圖／中華職棒聯盟提供

今年明星賽進軍大巨蛋，預售人數已確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，因此，週六加開內野L5樓層「攻蛋同樂區」380元，希望以最親民的票價邀請大家到明星賽同樂，還能獲得內野同等限定贈品。

今年明星賽活動內容豐富，六隊球星齊聚、兩日超過百位女孩「全場環形應援」、藝人歌手演唱助陣，保證讓進場的球迷朋友擁有最閃耀珍貴的明星賽回憶。

2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供

明星賽兩日正式開賽時間，首日為17：35、次日為16：05，球迷進場時間分別為早上11:30和早上10:30，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側。