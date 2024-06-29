中職／吳念庭上半季能打？聯盟將江少慶案例納入研議

台鋼雄鷹隊今天與吳念庭完成簽約，期待最快7月1日就能亮相，然而過去有「江少慶案例」，選秀球員無法在上半季出賽的共識，聯盟秘書長楊清瓏對此表示，這兩天會請賽務部對此研議，也會與各領隊確認。

中職規章對於選秀球員的規定僅有最晚簽約、最晚註冊期限，對於何時出賽沒有明文限制，然而2021年江少慶加盟富邦悍將隊時，會長蔡其昌曾表示，各球團有共識，選秀會加盟的即戰力選手，不能在上半季出賽，這是根據既有公平性。

當時因疫情影響，導致中職在5月曾延賽超過1個月，選秀會進行時上半季還在打，今年情況也類似，各隊因延賽關係，7月1日當天仍是上半季賽程。

台鋼雄鷹隊與選秀第一指名吳念庭完成簽約。圖／台鋼雄鷹隊提供

秘書長楊清瓏表示，昨天選秀會時聯盟就有請賽務部進行了解，目前看來，規章沒有說不可出賽時間，但也沒有說可以，而過去也有江少慶的例子存在，「如果過去沒有這個規定但有共識，就變成特案，有案例可循。」

雄鷹隊今天與吳念庭簽約，若要在7月1日出賽仍須向聯盟遞交註冊文件，楊清瓏表示，會在文件送達時進行確認，也關注今年選秀的註冊情形，對此進行研議。

從江少慶到吳念庭，選秀即戰力的出賽時間點出現盲點，楊清瓏表示：「下次的領隊會議會提出來讓他成為正式規章，但現在有江少慶案例，這個東西賽務組會來研議看看，並與各隊領隊確認。」