快訊

法鬥大安森林公園散步疑吃不明物暴斃？ 獸醫師研判恐為「這原因」奪命

福州踩線團下午抵達馬祖 團員22名大都是年輕人

地牛翻身！14:39東北部海域芮氏規模5.4地震 最大震度2級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／吳念庭上半季能打？聯盟將江少慶案例納入研議

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
加入台鋼雄鷹的旅日好手吳念庭。資料照
加入台鋼雄鷹的旅日好手吳念庭。資料照

台鋼雄鷹隊今天與吳念庭完成簽約，期待最快7月1日就能亮相，然而過去有「江少慶案例」，選秀球員無法在上半季出賽的共識，聯盟秘書長楊清瓏對此表示，這兩天會請賽務部對此研議，也會與各領隊確認。

中職規章對於選秀球員的規定僅有最晚簽約、最晚註冊期限，對於何時出賽沒有明文限制，然而2021年江少慶加盟富邦悍將隊時，會長蔡其昌曾表示，各球團有共識，選秀會加盟的即戰力選手，不能在上半季出賽，這是根據既有公平性。

當時因疫情影響，導致中職在5月曾延賽超過1個月，選秀會進行時上半季還在打，今年情況也類似，各隊因延賽關係，7月1日當天仍是上半季賽程。

台鋼雄鷹隊與選秀第一指名吳念庭完成簽約。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊與選秀第一指名吳念庭完成簽約。圖／台鋼雄鷹隊提供

秘書長楊清瓏表示，昨天選秀會時聯盟就有請賽務部進行了解，目前看來，規章沒有說不可出賽時間，但也沒有說可以，而過去也有江少慶的例子存在，「如果過去沒有這個規定但有共識，就變成特案，有案例可循。」

雄鷹隊今天與吳念庭簽約，若要在7月1日出賽仍須向聯盟遞交註冊文件，楊清瓏表示，會在文件送達時進行確認，也關注今年選秀的註冊情形，對此進行研議。

從江少慶到吳念庭，選秀即戰力的出賽時間點出現盲點，楊清瓏表示：「下次的領隊會議會提出來讓他成為正式規章，但現在有江少慶案例，這個東西賽務組會來研議看看，並與各隊領隊確認。」

楊清瓏 江少慶 選秀

延伸閱讀

中職／吳念庭完成簽約 穿上雄鷹67號致敬父親吳復連

中職／吳念庭7月1日登場？洪總：我們是打鋼趁熱

中職／首輪不選張奕已事先通知 雄鷹領隊不想他看新聞才知道

中職／張育成狀元、吳念庭榜眼、張奕入富邦 選秀全名單一覽

相關新聞

中職／吳念庭上半季能打？聯盟將江少慶案例納入研議

台鋼雄鷹隊今天與吳念庭完成簽約，期待最快7月1日就能亮相，然而過去有「江少慶案例」，選秀球員無法在上半季出賽的共識，聯盟...

中職／明星賽門票熱銷加開L5 拚破3萬人進場

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽預售開紅盤，原規劃滿場2.85萬席，自14日開放售票後為期兩週的時間，7月20日預售已...

中職／吳念庭完成簽約 穿上雄鷹67號致敬父親吳復連

打鋼趁熱！台鋼雄鷹隊昨天才在中華職棒新人球員選拔會第一輪選進旅日好手吳念庭，隨即在今天於兄弟飯店完成簽約，未來將穿上背號...

中職／江少慶牛棚練投中 目標7月底回歸一軍

富邦悍將隊下半季投手戰力有好消息，江少慶進入牛棚練投階段，若一切順利，目標7月底重返一軍，而針對道鉑戈手肘不適狀況也開始...

中職／陳聖平下半季首戰有望亮相 獅隊安排2日體檢

中華職棒今年選秀會中4名旅外球員都是即戰力等級，統一獅隊選進的旅外野手陳聖平有望在下半季首戰亮相，總教練林岳平透露，最快...

中職選秀／悍將挑雙張 兄弟選高中野手

中華職棒選秀昨在台中登場，在狀元、榜眼都暴雷情況下，中信兄弟隊探花籤成為影響選秀的第一個變數，挑選來自平鎮高中的外野手許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。