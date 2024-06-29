中職／吳念庭完成簽約 穿上雄鷹67號致敬父親吳復連

打鋼趁熱！台鋼雄鷹隊昨天才在中華職棒新人球員選拔會第一輪選進旅日好手吳念庭，隨即在今天於兄弟飯店完成簽約，未來將穿上背號67號，與其父親吳復連生涯首度擔任總教練、於台中金剛時期所穿背號相同。

雄鷹球團表示，吳念庭加盟儀式將在明日於大本營澄清湖棒球場舉辦，最快7月1日就會在澄清湖主場出賽。

台鋼雄鷹球團今天與吳念庭完成簽約，特別選在兄弟飯店，復刻1990年，吳念庭父親吳復連返國加入中職時的簽約地點，今天吳復連陪同出席，時隔將近34年，兒子同樣在兄弟飯店完成簽約，吳總提到不同之處，他笑說：「當時沒有家長陪同，只有我跟領隊。」

台鋼雄鷹隊與選秀第一指名吳念庭（左二）完成簽約，父親吳復連（右二）一同見證。圖／台鋼雄鷹隊提供

選秀才剛結束，台鋼雄鷹不到24小時簽下吳念庭，為內野注入重要戰力。吳念庭入團，不只自帶日職單季10轟能力，在日職時期著名得點圈攻擊能力，更將會是台鋼雄鷹打線得分重大電力（POWER）來源，成為強大的「台鋼拋瓦（POWER）」。對於加入中職新軍台鋼雄鷹，吳念庭說：「這次加入一個年輕球隊，自己學到的東西可以分享給年輕的隊友們，也很期待可以跟他們一起成長，一起迎接每一場比賽。」

吳念庭在日本就讀高中，2015日職選秀獲埼玉西武獅第七指名，在西武效力8年，其中2021年130場出賽，425打數101安打，轟出10發全壘打，是日職生涯最佳表現，在一軍7個球季總計382場出賽，累積220安、16轟，2023世界棒球經典賽也有開轟演出，展現強大「拋瓦」。

台鋼雄鷹隊與選秀第一指名吳念庭（右）完成簽約。圖／台鋼雄鷹隊提供

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