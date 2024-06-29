中職選秀／悍將挑雙張 兄弟選高中野手

2024年中華職棒新人球員選拔會，中信兄弟隊與選秀新人合影。記者黃仲裕／攝影

中華職棒選秀昨在台中登場，在狀元、榜眼都暴雷情況下，中信兄弟隊探花籤成為影響選秀的第一個變數，挑選來自平鎮高中的外野手許庭綸；另一亮點來自富邦悍將隊的第二輪籤攔截張奕，打亂了台鋼雄鷹隊希望同時網羅旅日雙星的算盤。

狀元張育成、榜眼吳念庭放榜後，許庭綸成為第一位被唱名的高中應屆畢業生，兄弟領隊劉志威透露：「第一輪選野手，一開始就很明確」，劉志威說，許庭綸是平鎮高中隊長，「有領導、比賽理解能力，場上攻守表現很全面，球隊判斷適應職棒的時間會比較短」。許庭綸聽到自己名字瞬間，壓力全部釋放，他對兄弟的印象是很熱情，「不管到哪都有兄弟球迷」。

雄鷹原本心中擘劃第一輪吳念庭、第二輪張奕的藍圖，最終未能完成。悍將在第二輪第一順位就提前帶走張奕，領隊林華韋指出，看了他最近的出賽，單場可到九十球以上、球速約一四五公里，認為他是近期就可出賽的戰力。雄鷹無緣拿下張奕，領隊劉東洋坦言可惜。接下來將展開與吳念庭的談約，「順利的話，後天會為他舉辦加盟儀式」。

另位旅外選手陳聖平由統一獅隊首輪第四順位挑選，總教練林岳平透露這是一直以來的目標，就是看兄弟有沒有出手，「既然兄弟選年輕外野手，那我們就是選聖平」。