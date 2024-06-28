中職／龍隊選秀進「捕」 葉總考量舉戴培峰為例

2024中華職棒選秀全名單一覽

味全龍隊今年選秀選進8人，其中黃贊維、劉曜豪2位都是捕手，相比他隊多是1捕收手，龍隊總教練葉君璋舉戴培峰為例，「培養捕手需要時間。」

龍隊目前捕手人數是六隊最少，季中也遇到傷兵困擾導致捕手戰力出現空檔，今天透過選秀積極補強，葉君璋表示，這兩名捕手值得培養，而好捕手培養需要時間，「像是戴培峰，他是選秀狀元，但也都需要時間。」

龍隊在首輪指名平鎮高中外野手曾聖安，葉君璋指出，球探報告來看，他是個穩定的選手，「過去球隊著重投手，野手競爭力有點弱，萬一一軍有狀況，接下來替補的會有落差。」

第二輪則選中普門中學的投手李致霖，葉君璋表示，球探都有在觀察他的狀況，也有看到報告、影片中好的地方，「選了就是相信他。」

龍隊首輪指名後，第2輪富邦悍將第1指名選走張奕，龍隊是否曾考慮？葉總表示：「這是一個點，張奕是滿棒的投手，依照他過去表現來說，但是球隊還是照當初的計畫去走。」