中職／選秀全場嚴肅表情 平野惠一：有強烈責任感

2024中職選秀全名單一覽

中信兄弟隊在今天選秀會上選了11輪才結束，背負著培育眾多新人的重擔，兄弟總教練平野惠一受訪時比以往更加嚴肅，他說：「因為有很強烈的責任感。」

兄弟今年第一指名選擇平鎮高中外野手許庭綸，平野惠一表示：「他的跑打守綜合能力很高，希望他成為中信兄弟的代表看板之一，成為Super Star。」

即使兄弟陣中外野好手如雲，平野惠一認為還需要考量兩點，「一個是年紀，另一個是球隊今年傷兵比較多，有一段時間還找不到可以替補岳政華的中外野人選。」

今天平野惠一受訪時比平時例行賽訪問更加嚴肅，他坦言自己感受到很強的責任感，「我們從這些選手的父母親、教練手中，接下指導的棒子，有很長遠的責任。」