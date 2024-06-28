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中職／吳念庭7月1日登場？洪總：我們是打鋼趁熱

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
2024年中華職棒新人球員選拔會，台鋼雄鷹隊與選秀新人合影。記者黃仲裕／攝影
2024年中華職棒新人球員選拔會，台鋼雄鷹隊與選秀新人合影。記者黃仲裕／攝影

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台鋼雄鷹隊今年在首輪第2順位選擇前西武隊台將吳念庭，兵貴神速，球團希望明天談約、後天簽約，最快7月1日就有機會在澄清湖主場亮相，總教練洪一中說：「人家是打鐵，我們是打鋼趁熱。」

吳念庭決定結束日職生涯返台後，原本是狀元熱門人選，但隨著張育成返台參加選秀，被富邦悍將隊挑選為狀元，雄鷹隊也獲得「天上掉下來的禮物」。

吳念庭返台後加盟業餘成棒全越運動隊，持續維持比賽、訓練，領隊劉東洋明天就開始洽談合約，預計7月1日穿上球衣，洪一中表示：「簽完就可以打了。」不過也理解吳念庭有一段時間沒實戰，「很久沒比了，上次是5月4日，不能先發也可以排他代打。」

另位旅日球員張奕原本也是雄鷹隊鎖定對象，只不過第2輪被前一順位的悍將「攔胡」，洪總說明：「如果他們沒選，我們會選，怎麼知道他們會攔截。」

第2輪錯過張奕，雄鷹選擇文化大學右投黃子豪，洪一中透露，黃子豪去年就有來球隊測試，也鼓勵他選秀，只不過他有想要旅外的心，如今還是讓雄鷹選到，「目前看來是有身材條件，但需要一點時間，看起來很聰明，有好投手的特質。」

雄鷹只選6輪收工，為6隊最早，洪一中表示，球隊在投手、野手人選都有設定，該選的都差不多選到，「多選也還是要淘汰人，目前球隊人數滿多，選近來如果沒比原來的人特殊也不必要。」

吳念庭 張奕 洪一中

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