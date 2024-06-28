中職／獅隊4人可能是即戰力 餅總看到隱藏林安可和2牛棚

2024中職選秀全名單一覽

上半季稱霸的統一獅隊，今天在選秀會上首輪補進旅美野手陳聖平，總教練林岳平對他的期待，就是即戰力內野手，馬上要補上獅隊的戰力空缺；他另外點名3位可能的即戰力，包括第八輪帶回的陳維祥，餅總給出令人眼睛一亮的評價，「隊內評價和練習評價不亞於林安可。」

獅隊共選8輪，包括5名投手、3名內野手。林岳平指出，第一輪挑選陳聖平一直都是設定的目標，「就是看兄弟有沒有挑走，他們選年輕外野手，那我們沒有懸念就是第一輪選聖平。」對他的期待，餅總直指，「希望是有一個即戰力的內野手，因為本季受傷、離開球隊的太多了，希望補一個即戰力。」

獅隊在第六輪選進35歲的髙塩將樹，成為史上首位在中職上榜的外籍選手。餅總坦言，「想法很簡單，知道他高齡，但他在業餘投球的內容與數據，我用我們球隊去做相較，他的數值還高於我現在投手，先選擇他，看能不能補齊我們最弱的牛棚這環。」

第二輪的張宥謙，林岳平表示單純是設定投手，剛好在那個順位上他就是最好的高中投手。

至於下半季的即戰力，林岳平點名陳聖平、髙塩將樹之外，還有一個投手，「鍾允華相當期待，希望進來之後，有準備之下可以在後段牛棚短暫補強，」林岳平也提到最後一支籤選進的陳維祥，「他近期在我們球隊測試，自主培訓，隊內評價和練習評價不亞於林安可，試著看下半季讓他出賽。」