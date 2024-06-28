快訊

國軍人事異動！ 7月1日新升三位中將

獨／懸缺近半年！姚士源接任農糧署長 台農發新任董事長是她

中職／獅隊4人可能是即戰力 餅總看到隱藏林安可和2牛棚

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
統一獅隊在選秀會帶來8名選手。記者黃仲裕／攝影
統一獅隊在選秀會帶來8名選手。記者黃仲裕／攝影

2024中職選秀全名單一覽

上半季稱霸的統一獅隊，今天在選秀會上首輪補進旅美野手陳聖平，總教練林岳平對他的期待，就是即戰力內野手，馬上要補上獅隊的戰力空缺；他另外點名3位可能的即戰力，包括第八輪帶回的陳維祥，餅總給出令人眼睛一亮的評價，「隊內評價和練習評價不亞於林安可。」

獅隊共選8輪，包括5名投手、3名內野手。林岳平指出，第一輪挑選陳聖平一直都是設定的目標，「就是看兄弟有沒有挑走，他們選年輕外野手，那我們沒有懸念就是第一輪選聖平。」對他的期待，餅總直指，「希望是有一個即戰力的內野手，因為本季受傷、離開球隊的太多了，希望補一個即戰力。」

獅隊在第六輪選進35歲的髙塩將樹，成為史上首位在中職上榜的外籍選手。餅總坦言，「想法很簡單，知道他高齡，但他在業餘投球的內容與數據，我用我們球隊去做相較，他的數值還高於我現在投手，先選擇他，看能不能補齊我們最弱的牛棚這環。」

第二輪的張宥謙，林岳平表示單純是設定投手，剛好在那個順位上他就是最好的高中投手。

至於下半季的即戰力，林岳平點名陳聖平、髙塩將樹之外，還有一個投手，「鍾允華相當期待，希望進來之後，有準備之下可以在後段牛棚短暫補強，」林岳平也提到最後一支籤選進的陳維祥，「他近期在我們球隊測試，自主培訓，隊內評價和練習評價不亞於林安可，試著看下半季讓他出賽。」

林岳平 牛棚 陳聖平

延伸閱讀

中職／陳聖平第4順位進猛獅 清華大學打中職第一人

中職／林岳平4奪季冠軍寫隊史 感謝許哲晏補上「靖區」

中職／獅隊挑戰暌違4年「染橘」台南 餅總將寫隊史第1人紀錄

中職／林安可開轟！獅隊推雙洋投止敗 兄弟又卡在2連勝

相關新聞

中職／狀元現聲！張育成感謝悍將第1指名 「拿下每一場勝利」

中華職棒35年新人選秀會今天登場，一如事前預告，富邦悍將隊的狀元籤挑選張育成，台鋼雄鷹隊選進榜眼吳念庭，新科狀元張育成透...

中職／感謝雄鷹 張奕披悍將戰袍：我準備好了

人生第二次參加職棒選秀會，張奕這次帶著爸媽一起親臨現場，心情已經從興奮變得穩重，被富邦悍將隊在第2輪第1順位指名，張奕期...

中職／悍將評估張奕近期可投球 2位台體上榜「沒特別挑學校」

握有第一順位的富邦悍將隊，今天共在選秀會帶進8人，把張育成、張奕兩位大咖旅外選手都納入懷中，外界關注張奕的健康狀況，領隊...

中職／高中生第一唱名 許庭綸當兄弟最欣賞岳政華

中職選秀今天登場，首輪6支籤最終落點為3位旅外、3位應屆高中生，許庭綸成為高中生最高順位，由中信兄弟隊探花籤挑選，聽到自...

中職／陳聖平第4順位進猛獅 清華大學打中職第一人

中華職棒選秀會今天登場，旅美小將陳聖平獲得統一獅隊第一輪第四順位指名，獅隊在折損主力內野手林靖凱的情況下仍強悍稱霸上半季...

中職／選秀全場嚴肅表情 平野惠一：有強烈責任感

中信兄弟隊在今天選秀會上選了11輪才結束，背負著培育眾多新人的重擔，兄弟總教練平野惠一受訪時比以往更加嚴肅，他說：「因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。