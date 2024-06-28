快訊

國軍人事異動！ 7月1日新升三位中將

獨／懸缺近半年！姚士源接任農糧署長 台農發新任董事長是她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／首輪抉擇就是野手 兄弟選秀再現「7P郎」

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
2024年中華職棒新人球員選拔會，中信兄弟隊與選秀新人合影。記者黃仲裕／攝影
2024年中華職棒新人球員選拔會，中信兄弟隊與選秀新人合影。記者黃仲裕／攝影

2024中職選秀全名單一覽

由於中職選秀前2順位提前亮牌，中信兄弟隊的探花籤反而成為今年選秀前討論重點，最終在首輪選中平鎮高中外野手許庭綸，領隊劉志威透露：「第一輪選野手，一開始就很明確。」

兄弟前三年選秀輪次靠後，在首輪都選擇了旅外投手分別是林暉盛、鄭浩均、呂彥青，劉志威表示：「今年輪次比較前面，先選好野手為主，過去在後面，要選好野手的機會不高。」球隊針對首輪討論範圍都在野手，投手主要討論第幾輪開始選。

在眾多野手選擇中挑選許庭綸，劉志威表示，許庭綸是平鎮高中的隊長，「有領導、比賽理解能力，場上攻守表現很全面，在球隊判斷適應職棒的時間會比較短，也比較有發揮機會。」

兄弟前4輪照設定選了2投2野，但最終選了11輪是今年6隊最多，劉志威表示：「主要是名單設定人選還在，所以挑比較多。」

其中有7名都是投手，再現2022年「7P郎」，劉志威也不諱言，其中大學或是年紀較長的選手會看二軍調整狀況，或許下半季就有機會成為戰力。

中職選秀 呂彥青 平鎮高中

延伸閱讀

中職／張育成狀元、吳念庭榜眼、張奕入富邦 選秀全名單一覽

中職／被美日鎖定仍留中職 張宥謙：練好自己還有機會

中職／高塩將樹選秀加盟獅隊 外籍球員史上第一人

中職／張奕改穿悍將球衣 選秀第2輪第1順位入列

相關新聞

中職／狀元現聲！張育成感謝悍將第1指名 「拿下每一場勝利」

中華職棒35年新人選秀會今天登場，一如事前預告，富邦悍將隊的狀元籤挑選張育成，台鋼雄鷹隊選進榜眼吳念庭，新科狀元張育成透...

中職／感謝雄鷹 張奕披悍將戰袍：我準備好了

人生第二次參加職棒選秀會，張奕這次帶著爸媽一起親臨現場，心情已經從興奮變得穩重，被富邦悍將隊在第2輪第1順位指名，張奕期...

中職／悍將評估張奕近期可投球 2位台體上榜「沒特別挑學校」

握有第一順位的富邦悍將隊，今天共在選秀會帶進8人，把張育成、張奕兩位大咖旅外選手都納入懷中，外界關注張奕的健康狀況，領隊...

中職／高中生第一唱名 許庭綸當兄弟最欣賞岳政華

中職選秀今天登場，首輪6支籤最終落點為3位旅外、3位應屆高中生，許庭綸成為高中生最高順位，由中信兄弟隊探花籤挑選，聽到自...

中職／陳聖平第4順位進猛獅 清華大學打中職第一人

中華職棒選秀會今天登場，旅美小將陳聖平獲得統一獅隊第一輪第四順位指名，獅隊在折損主力內野手林靖凱的情況下仍強悍稱霸上半季...

中職／選秀全場嚴肅表情 平野惠一：有強烈責任感

中信兄弟隊在今天選秀會上選了11輪才結束，背負著培育眾多新人的重擔，兄弟總教練平野惠一受訪時比以往更加嚴肅，他說：「因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。