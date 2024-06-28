中職／首輪抉擇就是野手 兄弟選秀再現「7P郎」

2024中職選秀全名單一覽

由於中職選秀前2順位提前亮牌，中信兄弟隊的探花籤反而成為今年選秀前討論重點，最終在首輪選中平鎮高中外野手許庭綸，領隊劉志威透露：「第一輪選野手，一開始就很明確。」

兄弟前三年選秀輪次靠後，在首輪都選擇了旅外投手分別是林暉盛、鄭浩均、呂彥青，劉志威表示：「今年輪次比較前面，先選好野手為主，過去在後面，要選好野手的機會不高。」球隊針對首輪討論範圍都在野手，投手主要討論第幾輪開始選。

在眾多野手選擇中挑選許庭綸，劉志威表示，許庭綸是平鎮高中的隊長，「有領導、比賽理解能力，場上攻守表現很全面，在球隊判斷適應職棒的時間會比較短，也比較有發揮機會。」

兄弟前4輪照設定選了2投2野，但最終選了11輪是今年6隊最多，劉志威表示：「主要是名單設定人選還在，所以挑比較多。」

其中有7名都是投手，再現2022年「7P郎」，劉志威也不諱言，其中大學或是年紀較長的選手會看二軍調整狀況，或許下半季就有機會成為戰力。