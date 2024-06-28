中職／首輪不選張奕已事先通知 雄鷹領隊不想他看新聞才知道

2024中職選秀全名單一覽

台鋼雄鷹隊原本心中擘劃第一輪吳念庭、第二輪張奕的藍圖，在富邦悍將隊第二輪「攔胡」帶走張奕後生變，領隊劉東洋透露幕後暖心故事，在確定榜眼籤挑選吳念庭後，就有通知張奕，不希望他透過新聞才知道。

劉東洋透露，在確定第一指名選擇吳念庭後，就有立刻和張奕說明球隊決定，「也感謝他這段時間跟著我們，告訴他，我們做了滿痛苦的決定，先讓張奕知道這個狀況，不是透過媒體或其他訊息才得知，這樣會比較失禮。」

劉東洋坦言，原本希望能在第二輪選進張奕，「結果比較可惜，但我們也祝福他，他是很好的選手，在日本辛苦很多年，希望他回到台灣有好的發展。」

雄鷹在這段時間與吳念庭的經紀人已有溝通交換意見，對於他投入中職戰場的時間點，劉東洋表示，明天就會與他談合約，順利的話，後天會在澄清湖棒球場為他舉辦加盟儀式，「7月1日澄清湖棒球場，把他的第一場留給高雄球迷。」至於出賽定位是先發或代打，他表示交給教練團與吳念庭討論。

劉東洋指出，吳念庭不論攻守都是球隊重要戰力，也和球隊風格相近、與滿多教練都熟識，「相信他很快就能融入球隊，相信他扮演的領袖氣質，是新球隊相當需要的，所以評估之後第一輪指名他。」

雄鷹只選六輪收工，為六隊最早，劉東洋表示，「我們前兩年選的選手蠻多的，接下來會透過其他方式，有策略做其他補強，六個就是我們設定的輪次。」