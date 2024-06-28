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中職／桃猿首輪選內野砲張趙紘 直呼高中努力有被看到

中央社／ 台中28日電
2024年台灣運彩中華職棒新人球員選拔會28日晚間在台中舉行，樂天桃猿隊首輪選擇了平鎮高中畢業的內野手張趙紘。中央社
2024年台灣運彩中華職棒新人球員選拔會28日晚間在台中舉行，樂天桃猿隊首輪選擇了平鎮高中畢業的內野手張趙紘。中央社

2024中職選秀全名單一覽

中華職棒新人選拔會今天登場，平鎮高中應屆畢業的內野重砲張趙紘在第5順位被樂天桃猿隊相中，他去年曾在U18世界盃演出單局雙響砲，他表示，很高興高中的努力有被看到。

右打的張趙紘打擊力量出色，具長打能力，去年在U18世界盃拿下打點王及全壘打王，球探評價加入中職單季敲10轟沒問題，此次以三壘位置報名，但也可守二壘。平鎮母隊總教練吳柏宏曾評價，張趙紘力量優於中職統一獅隊蘇智傑高中同期，有機會養成重砲。

張趙紘今天出席選秀，他表示，很高興自己能在首輪就被桃猿隊選到，「沒有想說會（在首輪）被選到，順其自然，沒有太多想法，謝謝樂天教練看到我的球技，高中時的努力有被他們看到。」

至於目前桃猿隊陣中最熟的球員，張趙紘提到是同為平鎮出身的學長李勛傑，也是去年U18世界盃棒球賽的隊友，「自己也以學長為目標，他在重訓、體能方面很細膩，身材又很好。」

中職 平鎮高中 樂天桃猿

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