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中職／悍將評估張奕近期可投球 2位台體上榜「沒特別挑學校」
握有第一順位的富邦悍將隊，今天共在選秀會帶進8人，把張育成、張奕兩位大咖旅外選手都納入懷中，外界關注張奕的健康狀況，領隊林華韋指出，他在前一周還有投90幾球、球速145公里上下，「我們認為他應該是近期內可以投球。」
悍將以狀元籤挑選張育成後，後續的選人也充滿驚喜，第二輪帶回旅日投手、2019年世界12強王牌張奕，最終本屆共選8人，共計4位投手、1位捕手、2位內野手、1位外野手。
林華韋表示，看了張奕最近的出賽後，認為他應該近期可以投球，目前教練團的規畫是把他放在中繼，「還是要非常謹慎來用他。」
至於張育成投入戰場的時間，林華韋指出趕不上下半季一開打，但希望新莊主場就有機會迎接他的出賽，「還是要來努力作業看看。」被問到這兩支籤的選擇，是否意味下半季不想讓了？林華韋笑說：「應該每隊都是。」
至於兩位台體選手，林華韋透露，兩人的特色是守備非常好，「一個捕手、一個內野，沒有特別挑學校，正好是台體，球探把名單提上來，教練團會先有討論，再送上來，我說喔！有台體！那我也很開心。」
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