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中職／被美日鎖定仍留中職 張宥謙：練好自己還有機會

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
2024年中華職棒新人球員選拔會，張宥謙在第2輪第4順位被統一獅隊選中。記者黃仲裕／攝影
2024年中華職棒新人球員選拔會，張宥謙在第2輪第4順位被統一獅隊選中。記者黃仲裕／攝影

2024中職選秀全名單一覽

玉里高中投手張宥謙曾被美、日職棒球隊鎖定，但最終決定投入中職選秀，今天第2輪第4順位獲得統一獅隊青睞，他透露自己也喜歡獅隊：「因為哥哥（表哥林佳緯）在。」

張宥謙在去年底黑豹旗投出最快球速148公里，已開始吸引球探的目光，然而去年沒有任何大聯盟球探為張宥謙完成註冊，按規定今年都不能簽約。

「美職要到明年。」張宥謙透露，日職也有兩支球隊接觸，包含讀賣巨人隊，「但是跟家人討論後，決定還是加入中職，把身體練好，還是有機會出國。」

張宥謙為自己立下2年搶下先發輪值位置的目標，加入獅隊後要加強變化球、身體素質，期待跟古林睿煬請益，「他的球速很快，有聽說過很多他的事情。」

張宥謙因為在台東球隊，平時較少獲得球探關注，如今成為玉里高中第一位應屆畢業在中職選秀會獲選的球員，他說：「對學校幫助很大，讓大家知道玉里。」

中職選秀 球速 讀賣巨人

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