中職／高塩將樹選秀加盟獅隊 外籍球員史上第一人

2024中職選秀全名單一覽

中華職棒在2021年放寬外籍人士參加選秀資格，高塩將樹是當時唯一符合資格球員，在今天選秀會上他終於獲得統一獅隊指名，成為史上第一人。

中職在2021年修訂選秀辦法，只要符合3個條件之一，一是「在台灣的國、高中就學累積3年以上」、二是「在台灣的大學連續就讀4年以上」、三是「在台灣居住5年以上、且在台灣業餘成棒隊效力3年以上」，外籍人士就可參加選秀會。

由於當時高塩將樹已經在業餘成棒效力超過3年，符合條件，不過自2022年起連續2年參加中職季中選秀都落選，直到今年在第6輪被第4順位的獅隊選中，成為條款啟用後的第一位在中職選秀會獲選外籍人士。

樂天桃猿隊去年曾想與高塩將樹簽下自主培訓選手合約，然而必須要在選秀會中曾被選中過才能符合條件，因不符合聯盟規章放棄簽約，如今穿上獅隊球衣。