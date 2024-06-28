中職／感謝雄鷹 張奕披悍將戰袍：我準備好了

人生第二次參加職棒選秀會，張奕這次帶著爸媽一起親臨現場，心情已經從興奮變得穩重，被富邦悍將隊在第2輪第1順位指名，張奕期待登上中職一軍的投手丘，「我已經準備好了。」

張奕自去年底回到台灣後就與台鋼雄鷹隊一同訓練，並在今年簽下自行培訓選手合約，在二軍出賽11場（6場先發），取得2勝1敗，防禦率4.47、被上壘率1.38，如今改穿上悍將球衣。

張奕要向台鋼領隊劉東洋、總教練洪一中說聲感謝，「去年他們來到日本看我，回來台灣後也獲得穩定出賽，要感謝台鋼，心中也有感到可惜。」尤其是在二軍期間，自己也跟雄鷹球員有良好交流，「很感謝一路以來的貴人。」

由於張育成、吳念庭都未到場，今天媒體焦點集中在張奕身上，他也有心理準備，回憶2016年參加日職育成選秀時，「心情非常緊張，就像今天高中生們在尖叫一樣，這次心情就比較穩重了，知道自己是什麼樣的投手。」

也由於在二軍已有固定出賽，張奕已經適應台灣職棒環境、氣候，「每位打者都有很強的攻擊能力，每位都想對決。」

面對即將展開的下半球季，張奕表示，自己的身體、健康狀況都沒問題，「已經準備好了，就看球團的安排，很期待一軍氣氛。」至於合約何時簽訂，張奕則表示目前還沒想到這點。

在30歲這年決定返台，張奕表示，自己有想過回台打球，「但沒想過這麼突然。」除了去年與洪總相會時獲得勉勵，「跟家人也都有討論過。」