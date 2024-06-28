中職／曾聖安首輪前進龍隊嚮往郭天信 自評優勢在速度

中職選秀今天登場，首輪6支籤最終落點為3位旅外、3位應屆高中生，去年冠軍味全龍隊挑選來自平鎮高中的外野手曾聖安，他自評優勢在於速度，以龍隊當家中外野手郭天信為目標。

首輪6支籤，最終揭曉為富邦悍將隊第一順位張育成、台鋼雄鷹隊第二順位吳念庭、中信兄弟隊第三順位許庭綸、統一獅隊第四順位陳聖平、樂天桃猿隊第五順位張趙紘、味全龍隊第六順位曾聖安。

曾聖安表示，原本預期是希望可以前三輪上榜，最終以首輪上榜當龍軍，他眼中的龍隊年輕、氣氛好，最欣賞的龍隊選手點名郭天信，「很欣賞他，希望可以跟上他，把他當成目標。」

曾聖安設定短期目標希望兩年可以上一軍，自評優勢在於速度是全隊最快，這一年來最大的成長在於守備，臂力有所成長。