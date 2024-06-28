中職／高中生第一唱名 許庭綸當兄弟最欣賞岳政華
中職選秀今天登場，首輪6支籤最終落點為3位旅外、3位應屆高中生，許庭綸成為高中生最高順位，由中信兄弟隊探花籤挑選，聽到自己名字的一瞬間，他說：「壓力全部釋放」。
首輪6支籤，最終揭曉為富邦悍將隊第一順位張育成、台鋼雄鷹隊第二順位吳念庭、中信兄弟隊第三順位許庭綸、統一獅隊第四順位陳聖平、樂天桃猿隊第五順位張趙紘、味全龍隊第六順位曾聖安。
「念到自己名字很開心，壓力全部釋放。」許庭綸透露，當下反應就是先抱爸爸、媽媽，和他們分享喜悅，「本來預設前三輪，可以在第一輪上，滿好的。」
他對兄弟的印象是很熱情，「不管到哪都有兄弟的球迷。」在黃衫軍勢必承受較大壓力，但許庭綸認為，「不管到哪隊都會，這是職棒要去適應的。」
許庭綸透露，在兄弟已有好友胡孟智，選秀前才剛通電話，「問我會緊張嗎？我跟說他有一點，他說放心啦！你會來（兄弟）。」兄弟外野戰力雄厚，許庭綸坦言會有壓力，但也告訴自己，「一進去就要多練、多學習、多聽、多問學長。」他最欣賞的兄弟選手為岳政華，認為他的打擊和守備一直都滿穩定。
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