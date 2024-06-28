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中職／張奕改穿悍將球衣 選秀第2輪第1順位入列
經歷14年的旅日人生，台灣投手張奕在30歲這一年決定返台投入中職選秀，在今天第2輪第2順位獲得富邦悍將隊青睞，延續他的職棒人生，張奕與家人在選秀會現場親眼見證。
國中畢業後，張奕就依循表哥陽岱鋼的前往日本福岡第一高等學校就讀，並在2016年獲得歐力士隊育成選手第一指名，在日職一軍累積出賽5年、49場（16場先發），4勝9敗、防禦率5.32。
2019年經典賽，張奕披上中華隊戰袍的2場先發，留下13.2局、防禦率0的成果，然而在2022年作為森友哉的補償球員被選進西武隊，2023年被戰力外後決定返台發展。
張奕與台鋼雄鷹隊一起訓練，並在今年簽下自行培訓選手合約，在二軍出賽11場（6場先發），取得2勝1敗，防禦率4.47、被上壘率1.38，如今將改而穿上悍將球衣，期待儘早在一軍亮相。
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