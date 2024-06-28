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中職／陳聖平第4順位進猛獅 清華大學打中職第一人
中華職棒選秀會今天登場，旅美小將陳聖平獲得統一獅隊第一輪第四順位指名，獅隊在折損主力內野手林靖凱的情況下仍強悍稱霸上半季，下半季可望迎接即戰力補洞，為猛獅再添獠牙。
現年23歲的陳聖平，2019年7月以30萬美元簽約金赴美，但碰到疫情爆發，直到2021年才正式展開旅美生涯，最高層級2A，日前決定為4季旅美生涯畫上句點，與響尾蛇洽談離隊、投入中職選秀，不僅是內野工具人，也能守外野，被視為今年選秀會上的即戰力。
特別的是，陳聖平從新竹成德高中畢業後，就讀清華大學運動科學系，為校史首位錄取的木棒組體保生，如今更將成校史第一位中職球員。
2022年有就讀台灣大學化學系的左投藍翊誠，獲得味全龍隊第七指名選進，目前尚未於一軍出賽，本季在二軍也無任何出賽紀錄。今年陳聖平為清大解鎖打進中職這項成就，成為台灣頂大第二人。
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