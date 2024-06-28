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中職／兄弟探花籤選擇未來 許庭綸成高中生最前順位

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
2024年中華職棒新人球員選拔會，6隊總教練齊聚，富邦悍將隊陳金鋒（左起）、台鋼雄鷹隊洪一中、中信兄弟隊平野惠一、統一獅隊林岳平、樂天桃猿隊古久保健二、味全龍隊葉君璋。記者／黃仲裕／攝影
2024年中華職棒新人球員選拔會，6隊總教練齊聚，富邦悍將隊陳金鋒（左起）、台鋼雄鷹隊洪一中、中信兄弟隊平野惠一、統一獅隊林岳平、樂天桃猿隊古久保健二、味全龍隊葉君璋。記者／黃仲裕／攝影

放眼未來，中信兄弟隊在首輪第3順位選擇平鎮高中外野手許庭綸，中斷連3年首輪選旅外投手的紀錄，也讓許庭綸締造今年應屆高中生最前順位，僅次於擁有旅外實績的狀元張育成、榜眼吳念庭

今年中華職棒選秀會前2順位提前「亮牌」，富邦悍將隊邀請旅美好手張育成返台參加選秀，台鋼雄鷹隊也提前宣告吳念庭是「天上掉下來的禮物」，讓手握探花籤的兄弟反成為注目焦點。

即戰力或是展望未來？兄弟在考慮人選時有兩大方向，總教練平野惠一日前也曾透露，作為一軍總教練，一定會希望即戰力，但也要考慮未來，加上球隊年齡、位置人手等等都需要納入考量。

兄弟最終選擇了未來，今年高中畢業的許庭綸評價上是攻守均衡的外野手，在去年U18世界盃幫助中華隊奪下亞軍，9場全勤出賽，上壘率4成44排全隊第二，今年木棒聯賽也在嘉義市棒球場開轟，具有勝任中外野手的守備能力。

兄弟最近三年選秀輪次靠後，在首輪都選擇了即戰力，分別是林暉盛、鄭浩均、呂彥青，2020年則是選進大學投手余謙，前一次選進高中野手已經是2019年的岳政華。

吳念庭 張育成 選秀

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