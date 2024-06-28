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中職選秀／期待圓夢 成德高中黃騰威：專注當下走出自己的路

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
黃騰威。wingshop_xx提供
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中華職棒新人選秀會將於今晚正式登場，總共有178位潛力球員獲得資格，日前與統一獅簽下一個月自行培訓合約的黃騰威，將在今天力拚成為正式職棒球員的機會，同時他也錄取台體大棒球隊，但第一目標仍是希望能順利圓職棒夢。

黃騰威今年從新竹成德高中畢業，守備上內外野都能勝任，堪稱新世代的球隊工具人，完成高中學業後與其他人不同，先錄取台體大棒球隊，再與統一獅簽下自培合約，提前感受職棒的強度，對此他表示：「剛好統一球團願意給我機會，對比大專領域我認為直接進到職棒能學到更多，從月初進到球隊到現在我也收穫滿滿，我認為每天都非常充實。」

進到統一獅後在二軍表現亮眼的黃騰威，似乎沒有陣痛期出現，並與其他高中畢業生不同已提前感受到職棒強度，他認為與三級棒球差異最大的地方是在體能上的訓練強度：「體能的部分真的讓我吃盡苦頭，而且在每天都有比賽的情況下，加上炎熱的天氣真的讓我花了一段時間克服，守備上我也下足功夫，畢竟專練內野沒多久，像是腳步、接傳等細節我都還得需要加強。」

黃騰威自培加入到統一後，相當感謝許多前輩們的教導，他也特別指出，沒有今年轉任教練的高國慶，以及前輩林益全的幫忙，他無法銜接的那麼順利：「我很謝謝兩位前輩對我的教導，他們教了我很多技術與心態面的東西，特別是打擊上給我了很多指點，還有去年一樣從成德畢業的泓弦學長，沒有他們的指導，我可能學習不到那麼多。」

對於今晚即將到來的選秀會，黃騰威期待被統一獅選中，但要是有其他球隊願意給予機會，他也會全力以赴不辜負球團期望，幫助球隊獲得好成績：「雖然一個月時間不長不短，球隊整體氛圍都很棒，但這不是我能掌控的，我只能專注當下努力精進自己的球技，讓機會來臨時我可以有實力把握住，只要有球隊願意給我機會，我都會用盡全力展現自我價值，不讓教練團們失望。」

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