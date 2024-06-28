中職選秀Live／張育成狀元、吳念庭榜眼可望穩當 兄弟第三順位有懸念？

中華職棒新人選秀會將於今晚正式登場，總共有178位潛力球員獲得資格，日前與統一獅簽下一個月自行培訓合約的黃騰威，將在今天力拚成為正式職棒球員的機會，同時他也錄取台體大棒球隊，但第一目標仍是希望能順利圓

2024-06-28 16:24