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中職選秀Live／張育成狀元、吳念庭榜眼可望穩當 兄弟第三順位有懸念？

涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

中職選秀Live／張育成狀元、吳念庭榜眼可望穩當 兄弟第三順位有懸念？

聯合新聞網／ 直播
張育成。報系資料照
張育成。報系資料照

選秀結果：

選秀名單─

測試推薦：

投　手：方郁淮、方國瀚、王泓勛、石梓霖、何宗旂、吳冠儒、宋昌宸、宋明憲、

　　　　李家明、李聖韓、李灝昇、林孟佶、林哲佑、林睿杰、施冠宇、高秉洋、

　　　　高偉智、郭睿鏞、陳子傑、陳政貴、陳柏安、陳重光、陳原維、陳　慎、

　　　　陳聖凱、陽任楷、黃翰克、劉家維、歐承韋、鄧朝駿、鄭又維、蕭志文、

　　　　鍾允華、魏宏羽、藤木琉悠。

捕　手：古定昊、林承緯、邱亭堯、胡英智、張育誠、黃炫豪、廖元宏。

一壘手：王鐘瑜、古子恩、陳昱誠。

二壘手：王浩藍、王璿凱、徐翊瑋、翁耀宗。

三壘手：林俊恩、凃昱豪、張杰倫、黃冠倫、黃裕閔。

游擊手：石宇洋、吳嘉峻、李青隆、洪知佑、烏凱恩、黃聖凱。

外野手：王思瑋、王顥澤、田承恩、吳念哲、林煌尹、邱振偉、洪焄翔、高允謙、

　　　　曾宇慶、溫子賢、楊振銓、盧彥祖、戴昊恩、鍾少華、豐島顯、羅允序、

　　　　金本航河、竑瑋．拿告。

報名參加或球團推薦：

投　手：張　奕、伍立辰、方冠華、王宇翔、王韻翔、朱宏樺、朱柏翰、李柏毓、

　　　　李致霖、李　軍、林佾葳、林柏甫、邱冠傑、洪晨勛、張宥謙、陳勇志、

　　　　黃英奇、陽崧儒、賴威誠、顏承恩、王彥恩、吳承翰、林易霆、林展樟、

　　　　邱志鵬、陳定均、陳冠穎、陳品宏、陳英睿、陳鐿中、游竣䒴、黃子豪、

　　　　楊尊凱、劉亦智、蔣鎮宇、盧冠宇、薛毓達、謝義城、高塩将樹。

捕　手：呂承諺、李安家、柯宏諭、黃贊維、劉宇翔、劉曜豪、潘思佑、呂東翰、

　　　　陳九登、鄭家均、盧柏華。

一壘手：宋柏翰、楊勝允、徐紹予、陳維祥。

二壘手：何奕達、王浩然、全紹凱、沈忠興、林逸翔、邱　郡、許賀捷。

三壘手：吳念庭、許子謙、吳寬軒、松祈恩、范育銓、張家豪、張趙紘、黃霆杉、

　　　　嚴子翔。

游擊手：陳聖平、李秉澤、林浩震、邱乙正、胡　翔、游承勳、黃騰威、机崇宇、

　　　　張育成、曾冠傑、曾昱磬、楊閔貽。

外野手：許庭綸、呂泳鋐、馬承恩、許博閎、曾聖安、蔡承晉、王威倫、全哲倫、

　　　　吳政霖、胡振利、楊正宇、潘瑋祥、鄭昭誠、盧奕呈、簡子寬、何品室融、

　　　　陽黃柏憲、施季定華。

張家豪

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