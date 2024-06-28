棒球／U23培訓隊熱身賽黃柏叡滿貫砲 張峻瑋飆156公里

U23世界盃棒球賽培訓隊赴美移地訓練，今天先與當地球隊威爾森托布斯隊交手，U23培訓隊黃柏叡敲出滿貫砲，投手群輪流登板，張峻瑋後援投2局飆速156公里，培訓隊9比1搶勝。

U23世界盃棒球賽台灣隊由總教練郭李建夫領軍，培訓隊25日出發赴美，預計安排與美國NCAA明星隊打5場交流賽，交流賽前先安排2場熱身賽，今天首戰與當地球隊威爾森托布斯隊（Wilson Tobs）隊交手。

培訓隊2局上就有攻勢，靠著黃柏叡滿貫砲取得4比1領先，6局上再靠著單局2安2保送、對手守備失誤單局一口氣再添4分，9局上范育銓適時安打，替球隊多添1分保險分。

培訓隊今天採用投手車輪戰，陳冠穎先發投2局失1分，3局開始啟動牛棚，陳品宏接手投2局、黃仲翔、伍立辰、王宇傑各投1局無失分，張峻瑋8局登板後援投2局被敲1支安打、無失分，飆速156公里。