棒球／U23培訓隊熱身賽黃柏叡滿貫砲 張峻瑋飆156公里
U23世界盃棒球賽培訓隊赴美移地訓練，今天先與當地球隊威爾森托布斯隊交手，U23培訓隊黃柏叡敲出滿貫砲，投手群輪流登板，張峻瑋後援投2局飆速156公里，培訓隊9比1搶勝。
U23世界盃棒球賽台灣隊由總教練郭李建夫領軍，培訓隊25日出發赴美，預計安排與美國NCAA明星隊打5場交流賽，交流賽前先安排2場熱身賽，今天首戰與當地球隊威爾森托布斯隊（Wilson Tobs）隊交手。
培訓隊2局上就有攻勢，靠著黃柏叡滿貫砲取得4比1領先，6局上再靠著單局2安2保送、對手守備失誤單局一口氣再添4分，9局上范育銓適時安打，替球隊多添1分保險分。
培訓隊今天採用投手車輪戰，陳冠穎先發投2局失1分，3局開始啟動牛棚，陳品宏接手投2局、黃仲翔、伍立辰、王宇傑各投1局無失分，張峻瑋8局登板後援投2局被敲1支安打、無失分，飆速156公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言