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中職／桃猿YOKOSO趴 「棒球大聯盟」片頭曲原唱來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊充滿日式風味的YOKOSO趴，將在7月6、7日於桃園棒球場登場，7日賽前演唱嘉賓邀請知名棒球動漫「棒球大聯盟」初代片頭曲《心繪》原唱けんいち KENICHI（北川賢一）。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊充滿日式風味的YOKOSO趴，將在7月6、7日於桃園棒球場登場，7日賽前演唱嘉賓邀請知名棒球動漫「棒球大聯盟」初代片頭曲《心繪》原唱けんいち KENICHI（北川賢一）。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊充滿日式風味的YOKOSO趴，將在7月6、7日於桃園棒球場登場，今天公布7月7日將邀請知名棒球動漫「棒球大聯盟」初代片頭曲《心繪》原唱けんいち KENICHI（北川賢一），來到桃園棒球場賽前獻唱。

「棒球大聯盟」是許多棒球迷心中的「神作」，《心繪》為初代片頭曲，詞曲創作皆由原唱北川賢一操刀，是此動漫系列最著名的一首歌，曾被多次翻唱，只要音樂響起，每每能讓棒球迷產生共鳴。

北川賢一表示，這次能夠到台灣在職棒賽事演唱對他來說別具意義，「棒球大聯盟在許多棒球迷心中是很特別的動漫，相當期待這次在全猿主場的演出。」

北川賢一從高中開始參加樂團，2002年因電視節目誕生「Road of Major」樂團被選為主唱，首張單曲『大切なもの（珍貴的事物）』銷售量突破百萬，2003年的專輯「ROAD OF MAJOR」更成為日本公信榜上首次亮相就排名第一的獨立樂團，這項紀錄至今仍屹立不搖；2007年7月樂團解散後，同年10月他以けんいち的名義持續活躍於音樂圈。

大聯盟 棒球 樂天桃猿

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