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MiLB／張弘稜7局優質先發勝生涯局數新高 鄭宗哲敲2安

中央社／ 台北28日電
旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜奪個人本季第3勝。資料照
旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜奪個人本季第3勝。資料照

旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜今天在小聯盟1A先發出賽，投7局挨轟失1分，為目前為止生涯最長投球局數，奪個人本季第3勝；海盜隊2A野手鄭宗哲今天出賽手感不錯，單場2安2打點。

美國職棒小聯盟匹茲堡海盜隊1A今天與費城人隊1A交手，海盜隊派出張弘稜先發，張弘稜開賽1局下有狀況，1人出局後被敲出陽春砲，但及時回穩，讓打者敲出游擊方向滾地球出局，雖再被敲出安打，但再製造滾地球出局沒有多掉分數。

張弘稜2局過後回穩，2到4局讓打者9上9下，5局下被首名打者敲出二壘打，但沒有讓對手延續攻勢，6局下也被首名打者敲出安打，但力守不失分，7局下2人出局後投出保送，三振抓到該局第3個出局數、完成投球任務。

張弘稜今天總計用83球投7局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，唯一的失分就是首局的陽春砲，優質先發率隊以6比3搶勝，張弘稜為勝投，賽後防禦率3.83。

海盜隊2A今天與克里夫蘭守護者隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打5棒、守游擊，鄭宗哲2局下吞下三振，4局下球隊領先、壘上有人時敲出中外野方向安打，帶有1分打點，5局下再敲出適時安打送回球隊第5分。

鄭宗哲7局下吞下三振，今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，也吞下2次三振，賽後打擊率2成24；海盜隊終場以6比4搶勝。

張弘稜 海盜

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