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中職／馬傑森拿到MVP嚇一跳 古久保不滿意兩名投手表現

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
馬傑森本季首次獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供
馬傑森本季首次獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在桃園球場以10：4擊敗富邦悍將隊，確定上半季排名第2，馬傑森4打數2安打、被保送1次，攻下3分打點，包括3局下勝利打點，本季首次獲選單場MVP，賽後嚇了一跳，他說：「當下以為不是我。」

猿隊全場揮出15支安打，從第2棒到第7棒都是至少兩安，4棒廖健富包辦4安最猛，但馬傑森3局下關鍵一擊幫助球隊領先到終場，搶下單場MVP。

馬傑森近況不錯，站穩先發游擊手地位，今天攻下3分打點也是個人生涯單場次高紀錄（最高4分）；他表示，每天不斷練習加上教練指導，把選球做好、儘量別打到壞球，也要顧好守備才行，今天就發生一次失誤。

馬傑森面對悍將先發投手江國豪，前兩打席都揮出安打、攻下3分打點，3局下兩分打點成為致勝一擊，他說：「就是想辦法打到好球，希望產生好的結果。」

猿隊洋投霸威斯先發5局，被揮出3支安打，出現5次四死球（1次觸身球），失兩分都是非自責分，奪下本季第5勝，但總教練古久保健二不滿意他的表現。

賽後被問到霸威斯的投球內容，古久保說： 「有點難評價，投不進好球帶，好壞球差很多，今天不太好。」

另外，猿隊第4任投手舒治浩只投0.2局，被揮出1支安打，還有3次四死球（1次觸身球），失1分退場，古久保也說，分數已經拉開還投成這樣，接下來比賽沒有地方可以丟了。

樂天桃猿 馬傑森

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