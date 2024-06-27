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中職／兄弟本季5度丟掉前7局領先 許哲晏勝打助獅5連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊許哲晏。圖／統一獅隊提供
統一獅隊許哲晏。圖／統一獅隊提供

中信兄弟隊上半季收官戰，後段局數失血老毛病又犯，帶著1分領先進入8局上，卻被統一獅隊猛攻4分逆轉，最終以3：5丟掉勝利，上半季封王的獅隊在主力先發休兵下取得5連勝。

兄弟上半季戰績以32勝28敗作結，包含今天共有5場比賽是在7局打完後領先，卻被對手逆轉，位居6隊最多，第2名的味全龍隊則有3次。

獅隊在25日封王，當天先發打線今天僅邱智呈、陳重庭、許哲晏續戰，而2局上1出局、滿壘時，也是靠許哲晏高飛犧牲打先馳得點。

兄弟打線雖錯過2局下2出局、滿壘的機會，但3局下2出局、一二壘有人時，靠曾頌恩的適時安打追平比數；7局下則是1出局後許基宏敲安、陳俊秀保送，張志豪敲出右外野平飛安打超前比數。

1分領先在8局上交給勝利組的呂彥青，不料剛換上來的中外野手宋晟睿，守備時與移防右外野的岳政華發生溝通問題，讓陳重廷敲出的飛球落地，形成三壘安打。

後續唐肇廷敲出的中外野安打追平比數，1出局後呂彥青投出保送，又被許哲晏敲出二壘打，遭到逆轉，林佳緯的安打敲回獅隊該局第4分。

8局下兄弟展開攻勢，1出局一、二壘有人情況下，岳政華敲安形成滿壘，獅隊投手由李其峰換成江承峰，先三振許基宏但又保送陳俊秀，讓兄弟擠回1分，不過最後解決張志豪守住危機。

獅隊先發投手郭俊麟雖然投得有些跌跌撞撞，5局被敲6支安打，另有3次四死球，但僅丟掉1分；兄弟先發猛登則是5.1局僅被敲2安，但投出多達6次四壞，寫下生涯新高，外加1顆觸身球，也丟掉1分，兩人皆無關勝負。

呂彥青 張志豪

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