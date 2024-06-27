中職／馬傑森助猿上半季第2 悍將連3半季勝率低於5成

樂天桃猿隊今天在桃園主場火力全開，一共出現15支安打，先發棒次有6棒至少兩安，廖健富5支4最猛，終場以10：4擊敗富邦悍將隊，馬傑森攻下勝利打點在內的3分打點，本季首次獲選單場MVP。

猿隊確定上半季排名第2，悍將不但終止2連勝，而且輸掉這場比賽後，戰績掉到26勝31敗，就算剩下3場比賽全勝，也無法達到5成勝率。

中職從2021年起擴編球隊，味全龍、台鋼雄鷹隊先後入列，悍將在最近7個半季只有2022年下半季達到5成以上，當時30勝3和27敗、勝率5成26，去年上、下半季和今年上半季又是連續3次未達5成。

猿隊今天1局下攻下兩分，悍將2局上追平比數，接下來全看猿隊表演，從3到6局狂攻8分，提前確定雙方勝敗；馬傑森面對悍將先發投手江國豪，1局下首安攻下1分打點，3局下在1出局滿壘時，又揮出兩分打點安打，成為致勝一擊，幫助猿隊領先到比賽結束。

猿隊洋投霸威斯先發5局，被揮出3支安打，出現5次四死球（1次觸身球），失兩分都是非自責分，隊友火力凶猛讓他老神在在迎接本季第5勝。

江國豪因為下背緊繃，只投3局失5分退場，創下個人本季先發最短局數，戰績掉到4勝4敗。