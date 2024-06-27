中職／消化試合仍派主力應戰 陳金鋒：未來戰力2/3已在這裡
上半季已經接近尾聲，富邦悍將隊目前戰績26勝30敗，最後4戰不管輸贏，確定排名第4，無法拚進前3名A級行列，總教練陳金鋒說：「最後幾場比賽不會調整陣容，未來戰力的2/3已在這裡，一軍大多是年輕球員，二軍想上來要有一定實力。」
悍將今天把葉子霆升上一軍、游霆崴降到二軍，其餘投打名單不變，陳金鋒的「這裡」是指一軍陣容，只有王勝偉、歐書誠超過30歲，年紀排名第3的李宗賢後天將過30歲生日。
悍將面臨上半季5成勝率保衛戰，今天在桃園球場對決樂天桃猿隊，最後4場比賽完全沒有輸球空間，必須全勝才能達到5成。
味全龍隊是首支打完上半季60場的球隊，戰績26勝34敗暫居第5，悍將最後4場比賽只要打贏任何1場，就確定上半季獨居第4，最差的情況是4戰全敗，將和龍隊並列第4。
統一獅隊封王後，上半季邁入「消化試合」階段，悍將今天對猿隊賽前，陳金鋒強調不會任意調動出賽名單，畢竟球員想要拚上一軍，也要有基本能力才行，各隊勝差不大，必須派出最佳陣容爭取贏球機會。
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