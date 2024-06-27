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中職／陳柏豪告訴自己沒後路了 展現兄弟時期未有的滅火功力

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳柏豪。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳柏豪。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天回到桃園球場，對富邦悍將隊進行補賽，「守護神」陳柏豪目前20場救援成功在全聯盟穩居榜首；他表示，球季還很長，不會特別去想「要拿到什麼」，能夠走到終點才是贏家。

陳柏豪效力中信兄弟隊7季，合計18中繼3救援，今年轉戰猿隊投出生涯代表作，出賽30場已有3中繼20救援，只有1場救援失敗，目前在救援榜領先排名第2的兄弟隊吳俊偉7救援。

披上猿隊球衣前，陳柏豪在兄弟最後3季合計只出賽25場（6場先發），今年上半季還未結束，出賽數已達30大關，他說：「春訓時告訴自己沒後路了，不能再這樣下去，難道我只有這樣嗎？」

猿隊目前戰績31勝25敗，上半季排名暫居第2，陳柏豪為球隊守住不少比賽；他表示，多多少少有些狀況，像是被安打或投出保送，感謝隊友幫助、捕手引導和教練團支持，才有今天的成績。

儘管救援成績領先一大截，陳柏豪完全不敢大意，認為下半季才是挑戰，他說：「球迷和家人擔心我的身體，但春訓下了很多功夫，好好保持手感和身體強度，應可順利走完。」

陳柏豪自認現在狀態非常好，體能、手臂都不錯，抱持全力對決打者的想法、不會閃躲，被打得好就認了，「和以前最大差異是自信心，現在對球的掌握度高，心態也十分正面。」

富邦悍將 樂天桃猿

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