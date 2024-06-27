中職／統一獅封王優惠 台南超過百間店家響應

統一獅隊與台南在地店家結合有成，今年獅子軍奪得上半季冠軍後，不僅統一企業集團推出封王優惠，在地超過百間店家也跟著響應，讓生活在台南的市民共享統一獅隊拿下季冠軍的喜悅。

今年5月，統一獅推出「府城獅子營」活動，開放台南市在地店家報名，獅隊將提供「猛獅必勝旗」提供店家門市佈置使用，並從中隨機安排吉祥物萊恩、盈盈拜訪店家一起行銷宣傳。

目前仍持續開放報名，截止至上周已有超過400家台南在地店家索取「猛獅必勝旗」，響應「台南400獅在棒」，近期台南市街道店家常常就可看到統一獅旗幟，也是城市與職棒形象的在地結合與共榮。

隨著統一獅隊拿下中華職棒35年上半季季冠軍榮耀，府城獅子營台南市店家夥伴們，也一起共襄盛舉，截止至今統計，已經超過百家店家同慶統一獅封王。

本次一起共同慶祝行業各行各業都有，其中包括茶飲店、早午餐店、西餐店、汽、機車行、文具類、生活休閒類別等，豐富多元的封王慶祝優惠，也彷彿是台南這個城市的喜事，與市民一起分享。