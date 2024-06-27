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中職／統一獅封王優惠 台南超過百間店家響應

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅推出「府城獅子營」活動，開放台南市在地店家報名，吉祥物萊恩、盈盈拜訪店家一起行銷宣傳。圖／統一獅隊提供
統一獅推出「府城獅子營」活動，開放台南市在地店家報名，吉祥物萊恩、盈盈拜訪店家一起行銷宣傳。圖／統一獅隊提供

統一獅隊與台南在地店家結合有成，今年獅子軍奪得上半季冠軍後，不僅統一企業集團推出封王優惠，在地超過百間店家也跟著響應，讓生活在台南的市民共享統一獅隊拿下季冠軍的喜悅。

今年5月，統一獅推出「府城獅子營」活動，開放台南市在地店家報名，獅隊將提供「猛獅必勝旗」提供店家門市佈置使用，並從中隨機安排吉祥物萊恩、盈盈拜訪店家一起行銷宣傳。

目前仍持續開放報名，截止至上周已有超過400家台南在地店家索取「猛獅必勝旗」，響應「台南400獅在棒」，近期台南市街道店家常常就可看到統一獅旗幟，也是城市與職棒形象的在地結合與共榮。

隨著統一獅隊拿下中華職棒35年上半季季冠軍榮耀，府城獅子營台南市店家夥伴們，也一起共襄盛舉，截止至今統計，已經超過百家店家同慶統一獅封王。

本次一起共同慶祝行業各行各業都有，其中包括茶飲店、早午餐店、西餐店、汽、機車行、文具類、生活休閒類別等，豐富多元的封王慶祝優惠，也彷彿是台南這個城市的喜事，與市民一起分享。

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝這次封王慶祝活動，在地店家的共襄盛舉是獅隊的榮幸，球隊行銷活動也會持續推出不一樣的互動活動與在地店家結合，讓台南市民以統一獅棒球隊為榮，而統一獅也以服務台南市民為優先，透過城市結合，讓獅隊的棒球文化充滿在地地情感與溫暖。」

統一獅推出「府城獅子營」活動，開放台南市在地店家報名，吉祥物萊恩、盈盈拜訪店家一起行銷宣傳。圖／統一獅隊提供
統一獅推出「府城獅子營」活動，開放台南市在地店家報名，吉祥物萊恩、盈盈拜訪店家一起行銷宣傳。圖／統一獅隊提供
統一獅推出「府城獅子營」活動，開放台南市在地店家報名，吉祥物萊恩、盈盈拜訪店家一起行銷宣傳。圖／統一獅隊提供
統一獅推出「府城獅子營」活動，開放台南市在地店家報名，吉祥物萊恩、盈盈拜訪店家一起行銷宣傳。圖／統一獅隊提供

中華職棒 棒球 統一獅

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