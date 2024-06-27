中職／找不到留下理由！最正啦啦隊Yuri曝想離隊 經紀人回應了

樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri（陳怡叡）昨天直播時透露想離隊，她直言，「我已經找不到任何繼續留下來的理由。」這段言論一出引發許多網友熱議，經紀人也出面回應。

Yuri曾因亮麗外型被譽為「地表最正啦啦隊」，她2019年離開統一獅隊，轉戰桃猿後，人氣進一步提升，獲得許多球迷支持，甚至跨足戲劇圈。不過她在直播中表示，這是她轉隊後第一次整個月都沒球團工作，她透露這會連帶影響她其他工作機會，因此非常失望且生氣。

Yuri還提到，自從去年樂天桃猿網羅韓籍啦啦隊女神李多慧後，所有人目光都在韓國啦啦隊上。雖然今年李多慧已離隊，但因為李多慧旋風影響，今年已有10名韓、日籍啦啦隊來中職。

Yuri直言，「我已經找不到任何繼續留下來的理由！」她也詢問觀眾哪些球隊能「棒籃雙棲」，並表示希望是中部以北球隊。據《EBC東森新聞》報導，經紀人對於Yuri的工作安排狀況表示：「我們都有積極地安排，但因為檔期無法配合！」