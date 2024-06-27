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中職／「能不能有年輕啦啦隊？」短今反嗆網友：不要愛看又愛酸

聯合新聞網／ 綜合報導
「Passion Sisters」人氣成員短今擁有甜美的外貌和修長的身形，不過近日的一篇臉書貼文卻遭網友酸，讓她忍不住回擊。 翻攝自臉書
「Passion Sisters」人氣成員短今擁有甜美的外貌和修長的身形，不過近日的一篇臉書貼文卻遭網友酸，讓她忍不住回擊。 翻攝自臉書

現任中信兄弟啦啦隊Passion Sisters」的人氣成員短今（胡馨儀）擁有甜美的外貌和修長的身形，配上傻大姐的反差性格讓她收穫一票死忠粉絲。不過近日短今的一篇臉書貼文卻遭網友酸「能不能有年輕啦啦隊？」讓個性大方的她也忍不住回嗆。

短今25日在臉書發出一段影片並寫下「挑戰一句話讓人破功，你會說什麼？！」，影片中KID調侃短今「全身是笑點」，短今聽後激動喊道「屁啦！」逗的全場大笑，為了維護形象短今收斂情緒，沒想到下一秒又破功。

本來是相當歡樂的影片，結果有位網友在影片底下留言「能不能有年輕啦啦隊呢？」讓短今忍不住回嗆「那你能不能去看年輕的就好，不要愛看又愛酸？！」沒想到網友接著回覆「我其實沒有追蹤也不愛看，是大數據推播出現的，我也非常無奈。」最後短今只好說明如果不想看，就把粉絲團封鎖，這樣也不會有相關訊息了。

貼文底下網友留言「能不能有年輕啦啦隊呢？」讓短今回嗆「不要愛看又愛酸。」 翻攝自短今臉書
貼文底下網友留言「能不能有年輕啦啦隊呢？」讓短今回嗆「不要愛看又愛酸。」 翻攝自短今臉書

短今的回覆讓其他網友相當心疼，他們也紛紛站出來力挺短今，並叫短今不必理會這類訊息。事後，短今在其他社群發出該留言截圖，並表示雖然年齡無法控制，但對這份職業的熱情不減就足夠，她也提醒該網友「想看年輕啦啦隊去找其他人看，沒必要特別留言告訴我。」不過目前該貼文已刪除。

Passion 中信兄弟 啦啦隊 短今

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