中職／張宥謙、李致霖能養成先發 黃子豪、伍立辰評價高

中職選秀會明天登場，參與選秀的高中投手群仍有潛力股，應屆畢業生張宥謙、李致霖被評有機會先發養成，大學投手黃子豪、伍立辰也有高評價，4人都有機會在前2輪獲選。

來自玉里高中的右投張宥謙高中球速不斷進步，高一最快約投到142公里，去年底黑豹旗青棒賽被測到最速148公里，變化球種多，有滑球、曲球、變速和指叉球，先前也有摸索螃蟹球投法、盼能增加更多武器。

張宥謙運動能力好、投球流暢度高，也有不錯的身材條件，身高180公分，被球探評價進到職棒有機會養成先發投手，天花板較高。

普門中學畢業右投手李致霖最快球速也落在148公里，多變抬腳是特色，一下高抬腳、一下抬腿角度不大，配合球種、投球節奏多變，最難得是在這個年紀，節奏、抬腳變換還能有不錯的控球穩定性，同時也是臨場應變聰明的投手。

李致霖高一開始就跟著木棒組比賽、成熟度高也很耐投，球探分析，李致霖投球能力好，有一顆約115公里的曲球，與直球搭配，超過30公里的速差能有效擾亂打者，變化球種有變速、滑球、曲球、卡特球，也被認為有機會先發養成。

19歲右投手黃子豪有188公分突出身材，高一因動刀整年休養，高二重返投手丘，一切重頭來過，高中畢業也沒選擇投入中職選秀，先到大學磨練一年，球速也提升至148公里。

黃子豪除直球外，還有變速球、滑球，也有新練曲球增加武器庫，算是今年選秀最突出的大學投手之一，還有被選入U23世界盃棒球賽培訓隊，對於黃子豪能先發養成或是後援出賽兩派說法都有，未來預期成長空間大。

嘉義大學22歲右投手伍立辰被母隊教練戲稱為「撿到的王牌」，高中畢業一度不想打球，後來又重回球場，伍立辰身材雖然不算突出，身高177公分，也不算厚實，但善用投球機制而非蠻力，所以耐投能吃局數。

伍立辰在112學年度大專棒球聯賽投出2場完封勝，該學年度預賽加複賽，合計投48局失掉4分責失分，投出42次三振，出賽防禦率0.75、奪下投手獎。

伍立辰控球好、最快球速約148公里，變化球種有變速、曲球和滑球，也是此次大學投手評價前段好手，球探眼中他現階段完成度比黃子豪還好，更有機會成即戰力。

此外，112學年度大專棒球聯賽北市大奪冠功臣之一、左投陳品宏也受到關注，陳品宏在大專聯賽4強9局完投勝、率隊晉級冠軍戰，賽會合計出賽投48.1局、6分責失分，飆出47次三振，防禦率1.12，今年也被選入U23世界盃培訓隊。

陳品宏有左投優勢，球速雖然不到145公里，但球不好打、續航力佳，加上三振能力不錯，也是很懂得用頭腦投球的投手。

右投王宇翔是來自台東體中的好手，具有球速魅力，身材雖然不算厚實，身高178公分、體重72公斤，但最快球速逼近150公里。

王宇翔變化球種有曲球、滑球，變速球和伸卡球，除了球速優勢，也勇於攻擊打者內角，短局數壓制力不錯，球探評價王宇翔具備終結者的條件，也有機會挑戰3輪內獲得指名。

來自美和中學的好手李軍，高中階段投打二刀出賽、左投左打，爸爸是前兄弟象強打李志傑，李軍此次以投手身分報名，除有左投優勢，直球品質好、最快球速可達147公里，打擊方面擊球率不錯，也有機會前段輪次獲得青睞。

平鎮高中畢業投手黃英奇儘管曝光度不高，但右投最快球速約146公里，揮臂快、決勝滑球投得不錯，也有養成中繼投手的潛力，今年王貞治盃青棒賽後援投4場，總計投9局投出14次三振，出賽防禦率1.11，也有機會獲得青睞。

此次投手中也有「怪投」吸睛，儘管順位不一定能卡進中前段班，但有話題性，也有機會因功能性考量獲球團青睞。

南華大學投手陳重光在112學年度大專棒球聯賽有不錯表現，3階段比賽共投31局、失掉4分責失分，投出27次三振，防禦率1.16。

陳重光最快球速約139公里，左投又採高壓式投球是特色，姿勢怪異、節奏難以掌握，投球時身體會些微往後轉，若控球有發揮，也能展現「怪投」優勢適時發揮壓制能力的投手。

台灣體大右投蔣鎮宇則是怪在多投球姿勢，被戲稱為「千手觀音」，從國中時期就學著用3種不同出手點投球，包括正投、側投、下勾，是罕見的多姿勢怪投。

雖然有些球探認為單一投球姿勢較能專精，但母隊教練林柏佑認為，蔣鎮宇身高不到175公分並不吃香，但中職沒有這類型投手，如果單一投球姿勢沒能到頂尖程度，透過姿勢不同、擾亂打者節奏，把每個出手位置練到中等水準，或許也能爭取到機會。

此次有3名日籍大學球員報名選秀也是話題，開南大學左手側投藤木琉悠也是「怪投」代表之一，球速約130公里出頭，但左側投少見，球路會跑，若能把球壓在低的位置，能有效讓打者擊出滾地球出局。