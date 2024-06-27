中職／許庭綸、張趙紘具單季10轟潛力 拚高中生最佳順位

中職新人球員選拔會28日登場，今年高中應屆畢業生野手群，中線外野許庭綸攻守能力俱佳、內野砲張趙紘打擊力量出色，都具單季雙位數全壘打潛力，將爭高中生最佳順位。

今年參選球員高中潛力野手多，平鎮高中應屆畢業外野好手許庭綸無論打擊、守備、腳程都算中上，也有高上壘率，高中就是中長程型打者，打擊穩定、擊球落點廣，打擊力量佳。

右打許庭綸今年初高中棒球聯賽曾在嘉義市立棒球場打出過牆全壘打、展現怪力，也被認為只要加入中職、身體素質再提升，有機會單季挑戰10轟，今年王貞治盃青棒賽時就曾敲出2轟。

許庭綸在平鎮高中時多守角落外野，主因是與隊友柯敬賢位置重疊，但他是可勝任中線中外野的好手，球探評價，許庭綸守備範圍、判斷都有水準，有機會常駐一軍站穩先發位置，打擊方面有望養成單季10轟、打擊率3成球員，被視為此批高中最佳野手。

右打張趙紘打擊力量出色，具長打能力，球探評價加入中職單季敲10轟沒問題，此次以三壘位置報名，但也可守二壘。

平鎮母隊總教練吳柏宏曾評價，張趙紘力量優於中職統一獅隊蘇智傑高中同期，有機會養成味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠。張趙紘打擊實力備受看好，就看各隊隊型需求。

張趙紘。記者季相儒／攝影

此次外野除了許庭綸，平鎮高中畢業好手曾聖安、穀保家商好手何品室融都有挑戰2輪內獲選的潛力，台東體中的馬承恩也同樣受到關注。

曾聖安高中前半段落差比較大，但是比賽型球員，關鍵時刻能有發揮，身高177公分，具左打優勢也有腳程，又具長打實力，雖然身材不如何品室融突出，現階段雖然相對較不穩定，但運動能力優，也有不錯的打擊爆發力，是角落外野手。

左打何品室融身材較突出、身高185公分，現階段雖然相對穩定性有起伏，但被球探評價未來性好、天花板較高，守備位置為角落外野，守備表現中規中矩，之前也會擔任投手，傳球臂力沒有太大問題。

何品室融升上高三後計畫性增重，長打也慢慢發揮，攻擊方面揮棒有速度，具有中長程砲火，也有開轟能力，未來有機會養出更多長打。

台東體中畢業外野手馬承恩高二時曾從現旅美發展的火球男林盛恩手中開轟，令人印象深刻，也是首名從林盛恩手中開轟的高中球員，打擊有力量、對直球掌握度不錯，具長打實力，守備方面判斷、接傳球都不錯，雖近期盃賽表現不是特別出色，但也是有潛力的外野好手。

平鎮高中右打徐紹予高中曾打出反方向全壘打，揮棒有力量，腦袋聰明，對球的反應很好，訓練上也很自律、有企圖心，但一壘位置侷限，可能會影響輪次。

穀保家商左打宋柏翰有身材優勢，身高190公分，擊球率不錯，揮棒乾淨、也有力量，在母隊教練眼中，比現效力樂天桃猿隊的哥哥宋嘉翔天份更好，宋柏翰去年底黑豹旗也曾在職棒場地樂天桃園棒球場開轟。

來自善化高中的捕手黃贊維在守備方面，無論領導、擋球能力都不錯，有長打能力，但現階段穩定度尚嫌不足，也曾在高中木棒聯賽開轟，在高中教頭眼中，黃贊維是「練習狂」、自主性很好；穀保家商捕手李安家大賽經驗多、接球技巧好，屬於守優於攻的捕手。

高苑工商游擊手曾冠傑揮棒速度佳，打擊有力，高一就曾拿木棒開轟，是教練團口中有長打能力、臂力和腳程都不錯的內野手，除游擊外也可以守三壘。

來自台灣體大的野手邱郡，是味全龍隊野手邱辰的弟弟，先前也曾入選5人制棒球賽亞洲盃和世界盃國手，今年則被選入U23世界盃培訓隊。

邱郡去年投入中職選秀落選，這一年自評擊球品質更好，此次以二壘手報名，他在112學年度大專棒球聯賽（公開一級）合計87打數敲出28支安打，跑出9次盜壘成功，打擊率3成22。

U23世界盃培訓隊陣中國立體大外野手范育銓今年為第3度挑戰中職選秀，有球探認為，近一年看到他大幅進步、也有貢獻長打，並在112學年度大專聯賽（公開一級）奪下全壘打獎。

U23世界盃培訓隊捕手盧柏華來自台灣體大，捕手守備中規中矩，也有長打能力，大專聯賽也曾敲出2轟。

輔仁大學机崇宇高中階段前半段是內野手，高三改守外野，升上大學後因內野人數不足又回到內野，此次以游擊手身分報名，被認為運動能力佳，但打擊力量稍微不足，不過是內外兼修的工具人人選，也有不錯腳程，就看各隊考量。