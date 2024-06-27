中職／張育成大聯盟身手當狀元 單季30轟實力有話題

中華職棒新人球員選拔會明天登場，今年雖少了不少潛力應屆高中畢業生，具中職單季30轟實力的旅美強打張育成是最大亮點，預計將連2年由擁有美職大聯盟資歷好手當狀元。

今年應屆畢業高中生潛力好手多，原預期是選秀大年，但許多高中畢業生選擇旅外或等待旅外機會，一度讓討論度降低，具旅美大聯盟資歷的好手張育成宣布參選再度拉起熱度，加上在日職埼玉西武獅效力的吳念庭也決定返台，今年選秀前2順位為張育成、吳念庭幾乎已是定局。

2024中職新人球員選拔會28日於台中登場，今年總計有178人參選，跟前兩年差不多，其中有78人透過測試會取得參選資格。

富邦悍將手握狀元籤，台鋼雄鷹靠著幸運女神安芝儇抽到第2順位，接著依序為中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿和味全龍，今年恢復正常選秀程序，雄鷹隊也沒有新球隊優惠。

●張育成尚具大聯盟身手成狀元 將改寫月薪新高紀錄

去年開始陸續有中職球隊向張育成投石問路，悍將領隊林華韋也證實，年初就有與張育成碰面、交換意見，張育成後來與坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約返美，最後仍趕在中職選秀報名截止前宣布返台參選。

28歲的張育成本季還有在美國職棒大聯盟春訓熱身賽出賽2場，3打數敲出1轟，後來因傷勢影響，本季沒有例行賽出賽紀錄，生涯大聯盟總計235場出賽，敲出121支安打、20發全壘打，打擊率2成04。

張育成打擊實力無庸置疑，球探評價，張育成仍具大聯盟身手，加入中職只要健康出賽，挑戰單季30轟不是大問題；內野守備游擊、二壘、三壘、一壘都可以勝任。

張育成2023年代表台灣打世界棒球經典賽、表現亮眼，「敬禮」手勢帶起一陣熱潮，球技、人氣兼具，也為中職下半季增添話題性。

悍將先前就表示會用最高誠意與張育成討論加盟合約細節，預期張育成加盟平均月薪將破新台幣200萬元，締造中職最高月薪紀錄。

●旅外占據前段輪次 吳念庭當榜眼加入雄鷹

30而立的野手吳念庭（現年31歲），高中就到日本讀書打球，2015年獲日職埼玉西武獅隊指名，去年宣布「因個人生涯規劃的關係，將離開埼玉西武獅隊」，結束旅日15年生涯、返台投入中職選秀。

吳念庭若持續在日職也是一軍戰力，他返台後被視為下半季即戰力內野好手，旅日生涯一軍共出賽382場，敲出220支安打，包括16發全壘打，打擊率2成24。

吳念庭以三壘手身分報名參加選秀，但也可以守二壘，球探評價他打擊技巧好、攻擊輸出穩定，擊球率高、不容易被三振，加入中職預期也有單季打擊率3成的能力。

選秀第2順位雄鷹很快宣告將指名吳念庭，並稱吳念庭為「天上掉下來的禮物」，無論守備、攻擊都符合球隊需求，也配合雄鷹的日式球風。

吳念庭也直接喊話，如果有機會，希望可以扮演雄鷹內野領頭角色，也希望和經典賽隊友張育成一起努力，讓中職越來越好。

投手張奕從去年冬季聯盟到今年二軍例行賽都有出賽，過去在日職有傷勢疑慮，但近期都有維持出賽，短期內應沒有太嚴重的傷勢困擾。

張奕在中職二軍出賽直球最快投到152公里，除了直球外還有滑球、指叉球、曲球，變化球種中指叉球評價較高，下墜幅度好，但球探認為若進到中職，一軍出賽擔任牛棚投手機會較大。

至於具旅美小聯盟資歷的23歲野手陳聖平，以游擊手身分報名選秀，他的運動能力好，守備範圍不錯，也被認為是即戰力內野手，且他打擊有力量，是有中長程打擊實力的好手，也可以守二壘。

今年返台投入中職選秀的旅外球員都有不錯評價，張育成、吳念庭順位明朗，陳聖平和張奕若無意外應該也不會掉出2輪。