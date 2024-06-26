中職／戴培峰4支二壘打平紀錄 呂詠臻送再見投手犯規

中華職棒上半季在昨天統一獅封王後進入消化賽程，其中富邦悍將與味全龍今天在新莊棒球場交手，其中味全龍更是進行上半季最後一戰，富邦悍將戴培峰展現火燙手感單場擊出4支二壘安打追平聯盟紀錄，也成為聯盟史上第5位達成此紀錄的球員，至於富邦悍將最終在延長賽靠著味全龍後援投手呂詠臻的「再見投手犯規」，以3：2險勝。

富邦悍將與味全龍今天進行一場投手戰，其中富邦悍將先發投手羅戈表現出色，在前8局僅被擊出2支安打失掉1分，至於味全先發投手伍鐸雖然先發6局就被擊出6支安打，但靠著守備幫忙僅在四局下失掉1分。

而七局下味全也更換投手，由王維中本季首度中繼登場，並連續兩局讓富邦悍將打線三上三下，包括送出3次奪三振，表現搶眼，雙方在前八局打完也維持在1：1平手。

九局上半味全龍面對接替羅戈登場的曾峻岳，首位打者張祐嘉就擊出團隊第三支安打站上一壘，並靠著曾峻岳的牽制失誤一口氣衝上三壘，隨後李凱威的滾地球更是將張祐嘉送回本壘，超前比數。

但九局下半富邦悍將展開反撲，面對登場救援的陳冠偉，董子恩先是擊出安打上壘，今天打擊手感最火燙的戴培峰更是擊出個人單場第4支二壘安打追平聯盟紀錄，成為史上第5位達成此紀錄的球員，前4人分別為1998年林琨瀚、2000年蔡昆祥、2004年潘忠韋、2015年陳俊秀，隨後陳真的一壘安打先是幫助富邦悍將追平，但陳冠偉隨後也穩住陣腳，接連三振周佳樂、李宗賢，將比賽帶入延長賽。

10局上突破僵局制富邦悍將富藍戈成功解決三位打者後，10局下半味全也由呂詠臻登場投球，劉俊豪在犧牲短打將李宗賢送上三壘後，王念好則是獲得故意四壞球保送，至於王勝偉打擊時呂詠臻則是出現「再見投手犯規」，由富邦悍將以3：2勝出，收下2連勝，味全龍則是以6連敗結束上半季賽程。