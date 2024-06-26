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中職／王念好沒有被挫折感擊倒 持續進步上半季收穫多

中央社／ 新北26日電
中職富邦悍將去年第1指名王念好漸入佳境。圖／富邦悍將隊提供
中職富邦悍將去年第1指名王念好漸入佳境。圖／富邦悍將隊提供

中職富邦悍將去年第1指名王念好漸入佳境，昨天甚至敲出超前安打。他坦言在剛開季時連球都打不到，挫折感很重，但並沒有氣餒，努力讓自己進步，下半季希望持續把握機會。

年僅19歲的王念好是去年選秀榜眼、悍將第1指名，雖然在今年上半季前段機會不多，且狀況起伏大，不過進入到上半季末手感加溫，昨天悍將對上台鋼雄鷹的賽事，5局下在二壘有人時敲出關鍵超前二壘安打，成為球隊勝利關鍵之一。

談到自己的第一年完整職棒球季，王念好今天指出，目前不論是打擊、守備都有一些進步，選球變得比較仔細。他坦言，高中與職業的強度有落差，例如在高中時期2好球之後一定會是直球，但在職業就不一定、不好猜測。

回顧上半季王念好提到，在熱身賽、剛開季時是挫折感最大的時候，「那時候連球都打不到。」不過王念好會在場邊看比賽時學習，「去想假如是我上去打要怎麼面對，回家也會看自己打擊的影片。」

昨天順利為球隊建功，王念好指出，「當下想說壘上有人之前都沒有把握住，這次壘上有人看能不能突破，把分數打回來，昨天出棒也滿乾脆的，收到不錯的效果。」總結上半季整體收穫，王念好則說：「挫折感滿多的，但又再從挫折感之中持續讓自己進步，沒有被擊倒，我覺得是做得滿棒的地方。」

中職選秀會即將展開，富邦悍將相當有機會選進旅美好手張育成，王念好表示，「滿想看看大聯盟球員打球，看自己的落差在哪裡。」對於下半季展望，他則指出，希望有機會上場表現的話，就把握住每次機會、珍惜當下。

中職選秀 富邦悍將 王念好

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