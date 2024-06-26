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中職／龍隊上半季戰績不佳 葉君璋坦言不順但下半季有望好轉

中央社／ 新北26日電
中職上半季進入尾聲，味全龍隊戰績不佳、排名第5。 聯合報系資料照
中職上半季進入尾聲，味全龍隊戰績不佳、排名第5。 聯合報系資料照

中職上半季進入尾聲，味全龍隊戰績不佳、排名第5，今天是上半季最後一場比賽，總教練葉君璋坦言確實很不順利，投打守都有一些狀況，但他認為下半季是有機會好轉的。

味全龍隊是去年冠軍隊伍，不過今年上半季狀況不佳，扣除今天在新莊棒球場的上半季最後一場賽事，出賽59場戰績26勝33敗、勝率4成41，排名第5、僅排在新軍台鋼雄鷹隊前面。

龍隊今天比賽完之後就要等待下半季賽事，總教練葉君璋坦言，上半季確實很不順利，還有滿多空間要去檢討，包括攻擊、投手、守備都有一些狀況，「不過我認為是有機會變好的，看起來問題不大。」

另外，去年在季中從自主培訓選手轉為正式球員的投手林鋅杰，擁有旅美資歷，在上半季尾聲22日上一軍，不過目前僅在23日出賽了1場。談到他的狀況，葉君璋指出，林鋅杰的手並不是100%健康，所以身體的穩定性沒有那麼好，起伏很大。

葉君璋強調，林鋅杰在結束旅美回台灣後體重上升，「如果沒有時間給他的話，沒辦法在最好的狀況。」葉君璋指出，林鋅杰跟另一名自主培訓轉正的投手李超不太一樣，「李超的身材沒有什麼改變，林鋅杰的狀況是我們希望他不要急。」

味全龍 林鋅杰 葉君璋

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