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中職／呂偉晟腰傷反覆突宣布引退 教頭葉君璋理解但可惜

中央社／ 新北26日電
中職味全龍隊年僅24歲的投手呂偉晟日前因為腰傷突然宣布引退，讓教頭葉君璋覺得可惜。 聯合報系資料照
中職味全龍隊年僅24歲的投手呂偉晟日前因為腰傷突然宣布引退，讓教頭葉君璋覺得可惜。 聯合報系資料照

中職味全龍隊年僅24歲的投手呂偉晟日前因為腰傷突然宣布引退，轉換人生跑道。龍隊教頭葉君璋今天表示，運動員遇到傷勢是最辛苦的事情，很可以理解，但也覺得相當可惜。

擁有最快153公里火球的呂偉晟在2019年進入職棒，他在23日比賽登板中繼投1個打席後退場，並宣布任意引退。呂偉晟24日發聲明表示，從2022年上半季尾聲時就出現腰部不適的狀況，嚴重時連生活都受到影響，腰傷狀況時好時壞，最後決定引退，告別球場走向第二人生，幫忙親戚的事業。

龍隊總教練葉君璋今天表示，大概是在2、3個星期前知道這件事情，「一開始我覺得應該有機會鼓勵他，但後來愈講愈像是真的，聊過之後覺得他算是已經思考很久了，如果家裡有一些機會需要他，就是祝福他，只是覺得可惜。」

談到呂偉晟的腰傷，葉君璋指出，「他的腰部就是會這裡痛、那裡痛，讓他沒有辦法很順利地按部就班成長，這對運動員來講，這是最辛苦的事情。」葉君璋表示，運動員最需要的就是身體健康，如果一直重複出現狀況，「挫折感會滿大的，所以滿可以理解的。」

中職 葉君璋

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