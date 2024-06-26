棒球／台南青少棒進軍美國小馬盃 黃偉哲：300萬經費市府包了

2024年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽，由台南市民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成中華台北代表隊，勇奪亞太區選拔賽冠軍金盃，將於8月代表台灣參加美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽。但面臨出國經費困難，市議會定期會上午臨時動議，市長黃偉哲表示，台南市已好久沒有拿到棒球冠軍，全部經費全由市府處理，讓選手全力無後顧之憂全力為台灣爭光。

台南市長黃偉哲表示，台南青少棒選手8月代表台灣參加美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，全部經費全由市府處理，讓選手全力無後顧之憂全力為台灣爭光。記者吳淑玲／攝影

市長黃偉哲表示，台南是棒球之都，每年為了城市棒球隊都花費好幾千萬元，台南市重視棒球的發展，針對這次台南市的聯隊參加小馬聯盟取得太平洋亞太區的冠軍要進軍到世界盃，當然是樂觀其成而且是全力支持的，這次去參加亞太盃的所有費用約80萬元，也是市府跟民間一起支持，所以不可能說參加亞太的時候支持，參加世界盃的時候沒有支援。

黃偉哲也指出，議員提案是樂觀其成，但並不代表說市府本來沒有支持，經過議員提案之後，改為支持，這個議題的設定也是有點跟事實有很大的差距，但就如同在議會中所承諾的，球隊表現很好要去參加世界杯，市府當然在財務上是全部的責任，不管是來自公家來自民間的協助，會讓選手安心出國比賽。

由台南市民德國中等4校組成的代表隊，暌違21年取得全國代表權，今年6月21日在菲律賓奪冠取得亞太區代表權，將8月9日至14日前往美國賓州華盛頓參與第72屆小馬世界青少棒錦標賽。多位議員今在議會指出，台南是棒球之都，出國比賽經費遇到困難，體育局應事先掌握，並主動提供協助， 並建議建立補助機制，畢竟培養選手不簡單，不要再為出國比賽經費煩惱。

體育局長陳良乾說，今年已開始編列國際體育交流經費，選手出國比賽也能做城市外交，以及引進國外優秀選手及教練來台南交流，編列經費雖不多，但會重視，並透過民間和市府的力量協助選手出國比賽經費。