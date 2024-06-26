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桃園水域自救觀摩與宣導 出動空拍機及遠端遙控救生圈

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桃園市政府消防局第一救災救護大隊於桃園夜鷺生態埤塘辦理水域自救觀摩與宣導。圖／桃園市全民運動發展協會提供
桃園市政府消防局第一救災救護大隊於桃園夜鷺生態埤塘辦理水域自救觀摩與宣導。圖／桃園市全民運動發展協會提供

暑假應戲水季節來臨，同時也灌輸民眾相關防溺知識，戲水應選擇安全合格場所，桃園市全民運動發展協會在桃園市政府體育局指導下，與桃園市政府消防局第一救災救護大隊今天於桃園夜鷺生態埤塘辦理水域自救觀摩與宣導，現場邀請桃園市民及龍安國小學童一同參與。

本次宣導活動教導民眾選擇安全的水域戲水，遇到溺水案件時，必須保持冷靜，遵行「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步驟，勿貿然下水搶救以免憾事發生。活動過程中透過模擬多種真實情境，進行各式自救器材郭謨與訓練，包含演練救生水上漂、拋繩袋、魚雷浮標、拋繩槍及各式自製浮具等。

桃園市政府消防局第一救災救護大隊於桃園夜鷺生態埤塘辦理水域自救觀摩與宣導。圖／桃園市全民運動發展協會提供
桃園市政府消防局第一救災救護大隊於桃園夜鷺生態埤塘辦理水域自救觀摩與宣導。圖／桃園市全民運動發展協會提供

消防局本次水域演練結合科技救援器材進行水域搶救，出動空拍機及遠端遙控救生圈、動力艇等多項救援器材，演練逼真，強化各項水域救生技能。活動過程中同時現場也設立七站宣導關卡和有獎徵答，藉由趣味遊戲宣導正確的預防溺水觀念，讓民眾在遊戲中學習相關知識，寓教於樂。

埔子消防隊分隊長江宗彥表示，呼籲民眾，前往合法且有救生設備與人員戲水地點遊憩，並隨時注意環境及自身狀況，萬一發現他人溺水狀況，應立即打電話求助，切勿貿然徒手救生，謹記救生三大原則：岸上救生勝於涉水救生、器材救生勝於徒手救生、團體救生勝於個人救生。

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