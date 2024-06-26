中職／王柏融開轟成空響 王正棠回敬3分砲助悍將奪勝

中職今天在新莊棒球場的賽事，雖然台鋼雄鷹的王柏融轟出3分砲、全場包辦4分打點，不過富邦悍將王正棠也有3分砲演出，加上王念好的超前安打，終場悍將以6比5險勝雄鷹。

雄鷹在1局上就展開攻勢，曾子祐、陳文杰、王柏融接連敲出安打，攻下1分；2局上王博玄擊出三壘安打後，郭永維擊出1打點滾地球，王柏融再一棒從游霆崴手中轟出3分全壘打，雄鷹取得5比0領先。

不過悍將從4局下開始反攻，劉俊豪、王正棠、王念好接連敲出安打，追回2分；5局下2出局後，李宗賢敲出二壘安打，劉俊豪選到保送，王正棠再從陳宇宏手中轟出3分砲，一棒追平比數，之後董子恩、王念好接連敲二壘安打，攻下超前分。

終場悍將就以6比5獲勝，賞給雄鷹5連敗，單場MVP由敲出雙安、轟出3分砲的王正棠拿下。悍將今天一共動用6名投手，先發投手游霆崴投4.1局失5分（2責失），之後歐書誠、岳少華、王尉永、曾峻岳、富藍戈（Enderson Franco）輪番登板都沒掉分。

此戰「台鋼大王」王柏融打擊表現出色，5打數演出3安猛打賞，包辦4分打點，本季第5轟出爐，只差1支三壘安打就能達成完全打擊，不過最後雄鷹仍未能中止連敗。