中職／「我們洋投很強！」 古林睿煬：努力跟上他們腳步

統一獅隊稱霸上半季，4位洋投構築強悍外援戰線，本土王牌古林睿煬也說，因為洋投很強，讓他無形之中也跟著學習、讓自己更好，「努力去跟上他們的腳步。」

加上保留比賽前先發的勝騎士，獅隊在今天的封王戰共用3位洋投加上陳韻文守成第9局。布雷克13天內4度登板，包括2場先發、2場中繼，在獅隊封王的最後一哩路全力相挺，他也透露有告訴球隊，「球隊有需要，我就挺身而出。」

目前因傷退出一軍戰線的裴瑞茲，也是獅隊上半季封王的關鍵人物，以一己之力撐起季前最令人擔憂的牛棚，在後防以跨局數投球為獅隊鋪好通往勝利的最後航道，扛起21場、36局出賽，貢獻8次救援成功、4次中繼成功，防禦率僅1.50。

裴瑞茲今天也參與封王時刻，拿起香檳猛搖，噴發瞬間卻是先噴得自己滿臉，留下爆笑畫面。談到上半季為球隊帶來的貢獻，他認為，雖然角色設定與一開始認知不太一樣，「但沒有關係，不管什麼角色，可以幫助球隊贏球，我都很開心。」

洋投們的存在，刺激古林睿煬的成長，他也常在個人社群分享與洋投們的可愛互動。他表示，「我們洋投很強，看他們在表現，無形之中教會我怎麼當一個好的先發投手，努力去跟上他們腳步。」